高雄少女疑遭霸凌墜愛河亡 市府將調查

高雄愛河河東路段昨天發生14歲少女溺水意外，親友表示少女生前疑遭網路霸凌輕生。教育局今天表示，將依防制霸凌處理機制在28日召開因應會議，並組成專案小組釐清案情。

校方表示，少女就讀國二，昨天上午與同學約至文化中心練舞，出門時母親未察覺孩子有異。少女昨天上午11時還與母親通電話，也曾在IG上傳練舞畫面。事發後校方已啟動緊急應變處理機制。細節仍待警方調查釐清。

校方指出，針對這起不幸意外事件，學校已展開相關措施，包括針對少女的班級進行心理輔導機制，及開學後全校安心演說、掌握目睹相關人員等，以利後續追蹤關懷、釐清原因，學校也在第一時間關懷慰問家屬，並協助家屬後續處理。

高市教育局表示，對於是否涉及霸凌，除責成學校配合檢警調查，也依據市府跨局處防制霸凌處理機制，28日召開因應小組會議，由府級委員專案組成小組進行調查。一定會秉持謹慎詳實原則，盡速釐清案情。

高市消防局昨天下午接獲路人通報，指看到一名少女獨自坐在河東路愛河畔欄杆上，不久即發現她落水。下午4時多將人救上岸，送醫急救仍宣告不治。

高市府昨天晚間表示，高雄市長陳其邁感到非常沉痛，已要求啟動校園霸凌事件調查小組，協助家屬釐清真相。