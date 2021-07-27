女子海邊散心失聯 海巡地毯式搜索救援

海巡署第九巡防區指揮部接獲民眾報案，稱1名34歲陳姓女子在花蓮石梯坪遊憩區失聯，立即前往協尋，在單面山礁岩區尋獲，幸好她還有呼吸心跳，但意識模糊，送至花蓮醫院豐濱分院救治。

海巡署第九巡防區指揮部表示，昨天上午10時40分，接獲民眾陳小姐電話報案，友人於石梯坪遊憩區散心時失聯，獲報後隨即派遣第六海巡隊巡防艇、石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員前往現場協尋，並通報豐濱消防分隊、港口派出所，並請花蓮縣警局協助手機定位。

第八二岸巡中隊中隊長葉錫鋒指出，第九巡防區指揮部擔心女子可能被浪捲入落海，派遣第六海巡隊線上巡邏艇PP-10056艇及石梯安檢所救生小艇於岸際巡護，岸際人員則是以地毯式搜尋石梯坪遊憩區前方海域、港口部落前方海域及海祭場。

幸好在經過3小時後，於13時46分在石梯坪單面山礁岩區發現穿著白色上衣、黑色短褲，身材嬌小且中性髮型的陳女，經初步檢傷後有呼吸心跳，未發現明顯外傷及落水跡象，但意識模糊，後送至花蓮醫院豐濱分院治療。

第九巡防區指揮部表示，若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，將立即派員協助處理。為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，在易從事水上活動場域鄰近安檢所，均提供免費借用救生衣服務，藉此保障民眾生命安全。