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警戒期間大家開快車 新北事故死亡數竟沒減少

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

警戒三級今日降級，新北市長侯友宜上午主持道安會報視訊會議時表示，人潮車流變動幅度仍是防疫三大觀察指標之一，本周是防疫三級警戒降為二級的重要關鍵期，若是出現報復性出遊，造成交通量劇增，對疫情會造成嚴重影響；另外警戒期間車流量少，民眾開車快，事故死亡數竟無減少，要求相關單位研擬交通改善方案，保護民眾安全。

「這周是重要的觀察期，」侯友宜說，二級警戒的交通督導仍是要把防疫擺第一，根據民調發現，有六成的市民對疫情還是很擔心，人潮車流變動的幅度是疫情觀察的重要指標之一，觀察穩定才能往下走。

侯市長提到，防疫三級警戒期間，市轄交通量雖然減少約4成，但事故死亡人數卻卻未減少， 「道路都淨空了，大家都把車子開得比較快！」

侯市長表示，像台64線八里匝道在7月14日、21日一周內發生2起的嚴重連環車禍，造成車流大回堵，要求警察局、交通局配合權責機關公路總局盡速研擬交通改善方案，確保民眾行車安全。

侯友宜呼籲，市民朋友一定要遵守戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離及防疫簡訊實聯制等，落實防疫，才能真正控制住整體疫情。

侯友宜表示，疫情期間道路上車子少，民眾開車快，事故死亡數並無減少，要求相關單位研擬措施解決問題。圖/／新北市交通局提供
侯友宜表示，疫情期間道路上車子少，民眾開車快，事故死亡數並無減少，要求相關單位研擬措施解決問題。圖/／新北市交通局提供

疫情 侯友宜

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