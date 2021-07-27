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男麻辣鴨血店前亂倒機油 南警：依毀損罪嫌辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區一家麻辣鴨血店店面，昨天清晨遭人潑灑機油，造成該店網路連接器毀損，警方接獲報案後，昨天下午5點多循線找到涉案人方姓男子到案。方供稱，他和家店沒有恩怨，原本要將機車拿到機車行回收，但機車行不回收，才任意倒在麻辣鴨血店前，警詢後方被依毀損罪嫌函送法辦。

方姓男子涉嫌在台南市中西區麻辣鴨血店前亂倒機車，被依毀損罪嫌法辦。圖／讀者提供
方姓男子涉嫌在台南市中西區麻辣鴨血店前亂倒機車，被依毀損罪嫌法辦。圖／讀者提供

許姓市民昨天中午到市警二分局博愛派出所報案，他位在中西區大同路1段麻辣鴨血店店面，7月26日清晨2點46分遭人潑灑疑似機油，造成店內網路連接器毀損，要求警方依法偵辦。

警方受理報案後，調閱店家及路口監視器，發現嫌疑人機車，昨天下午5點多循線通知方姓男子（22歲）到案說明，方對犯行坦承不諱，供稱他和店家沒有仇恨，是在該處傾倒廢棄機油，依毀損罪嫌法辦。

監視器

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