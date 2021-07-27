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假檢警詐得20萬還想一騙再騙 她配合警方用假鈔逮車手
高雄阿蓮一名51歲侯姓女子遭詐騙集團以「假檢警」手法詐取20萬元，豈料，疑似同詐騙集團食髓知味再度找上門，威脅要求需再交付57萬元，令她無奈報警求助。警方便只是侯女佯裝配合，一舉逮捕遠從桃園下來取款的20歲的謝姓男子。警詢後，將謝男依違反詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，侯女日前接獲某銀行保險部專員來電，並詢問是否委託他人代領保險金，她答覆未有此情後，專員旋即為假報警，隨後由一名冒充板橋分局員警的詐騙人員，向她表示，涉及刑案要派人南下逮捕並收押禁見。
當下侯女相當緊張，並依指示提交20萬元作為保證金，雙方先是在19日碰面交付款項。20日，疑似同詐騙集團食髓知味，再度向侯女威脅要求需再交付57萬元，無奈之下她只好報警求助。
警方得知後，便指示侯女佯裝配合提款，並由警方備妥假鈔供，於22日交款時，由警方在旁埋伏，並當場逮捕前來取款的謝姓車手。
經調查得知，謝男因缺錢花用，遭詐騙集團吸收，遠從桃園乘坐高鐵南下取款，正當他發現取款包裹內都是假鈔，不只當場傻眼，也發現自己被盯上。遭逮後，謝男相當懊悔。
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