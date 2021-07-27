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全國警戒降為二級 中市警110餘人結束居家辦公

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今天為全國二級警戒首日，台中市警局有6千餘名警力，配合政府警戒降級，取消110餘人居家辦公，但市警局、各警分局仍維持分倉分流，減少非必要群聚；另，市警局三棟大樓間的連通道部分開放，方便送辦公文。

配合全國降為二級警戒，台中市警察局局本部今取消110餘人居家辦公，即日起恢復到局本部廳舍上班，台中市警局指出，轄區15警分局則依各分局轄區姓、實際狀況，彈性調整是否取消居家辦公。

市警局局本部分為A、B、C棟，其中，A、C棟三、七樓間的連通道今開放通行，便於保安警察大隊、交通警察大隊員警巡邏、送辦公文，但不對外開放。

市警局指出，由於全國仍處於二級警戒，市警局與各警分局維持分倉分流辦公，另，民眾到市警局洽公，依舊在一樓會客區，需實名制、酒精消毒、量測體溫後再進入洽公，市警局三棟廳舍每周五例行清消作業，落實防疫。

台中市警局有6千餘名警力，配合政府降為二級警戒，今取消110餘人居家辦公，市警局、各警分局仍維持分倉分流，減少非必要群聚。圖／報系資料照
台中市警局有6千餘名警力，配合政府降為二級警戒，今取消110餘人居家辦公，市警局、各警分局仍維持分倉分流，減少非必要群聚。圖／報系資料照

警察 二級警戒 台中市

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