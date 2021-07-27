竊嫌假扮工人偷工地設備 南警抽絲剝繭追緝到案

35歲陳姓男子因缺錢花用，本月16日假扮成工地工人，涉嫌到台南市安南區北安路工地內，偷取工地內設備一批，價值約26萬多元，警方循線追查，25日約談陳到案。警詢後依竊盜罪嫌函送南檢偵辦。

台南市黃姓被害人7月16日下午5點多，發現他位於台南市安南區北安路工地內施工設備遭竊，損失金額約幣26萬餘元，隨即向台南市警三分局安中派出所報案。

警方在受理後，立即調閱監視器掌握嫌犯影像，發現他頭戴工程帽，假冒成工地工人後，進入北安路工地，行竊電動切牙條機、脹管器、冷氣電動彎管器、多捆電線、銅管等設備，在調查嫌犯使用交通工具過程中，發現嫌犯為避免遭追查，而使用未懸掛車牌轎車犯案。