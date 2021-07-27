萌柴貪玩偷跑出門迷路 看懂警察制服聽令上車找飼主

台中市第二警分局警員在22日巡邏時，發現一隻柴犬在路旁亂竄，險象還生，警方前往查處，發現該隻柴犬有項圈、毛髮乾淨，研判是與飼主走散，該隻柴犬看到警察制服後，不旦乖乖坐好，還聽從警方指令，跳上警車，配合警方帶往動物醫院，經醫師檢查

台中市第二警分局立人所在22日早上10時許，巡經北區天津路、山西路時，看到車水馬龍的路口有一隻柴犬疑似走失在路上亂竄，險象環生，員警擔心發生危險上前查看，該隻柴犬疑看得懂警察制服，聽到警員呼喊「柴柴」就配合乖乖坐下。

警方發現該隻柴犬毛髮整齊乾淨，還有項圈，推測是外出迷路，警員一聲「上車」，該隻柴犬沒有反抗，乖乖配合地跳上警車，員警將牠帶到附近的動物醫院檢查，發現植有晶片，順利聯繫上也正在附近找尋愛犬的張姓女飼主。

張姓女飼主說，柴犬「麥克」很小的時候就開始養牠，現在已經13歲了，非常乖巧聽話，最近可能因為疫情在家悶壞了才會趁八旬奶奶開門時自行「離家出走」，看到寶貝愛犬平安返家終於鬆了一口氣，謝謝警方協助。