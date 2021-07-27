中山分局獲贈跑步機 目前4台加健身器材讓同仁強身健體
健身意識抬頭，加上防疫微解封，健身房本月13日提前開放。知名健身企業World Gym上周捐贈台北市警中山分局2台跑步機，中山分局表示，該健身企業捐贈原因，為體恤警察勤務日夜輪班，較難有空閒運動；非常感謝。
中山分局指出，該健身企業捐贈原因，是因警察工作繁忙、危險性、複雜性高，勤務日夜輪班，長期缺乏運動下，容易影響身體健康；但也因該健身企業內部人士與同仁熟識，了解警察作息不穩定，所以體恤捐贈。
中山分局說，原本分局就有2台跑步機與健身器材，供同仁運動，強身健體，現在增加到4台跑步機，盼同仁維持良好體能，游刃有餘面對高壓工作。
中山分局呼籲，目前室內外運動場館，必須間隔使用跑步機、腳踏車、飛輪等器材，維持1.5公尺社交安全距離，個人使用期間未完成清消前不得混用。
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