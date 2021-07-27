快訊

第4輪已開放！不用再等疫苗簡訊了 直接上預約平台預約就成功

東奧桌球／男單首戰輕騎過關 林昀儒晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六旬婦愛上美軍欲匯款 警：妳信的不是愛情是詐騙

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬邱姓婦人在臉書認識一名自稱美籍男子，自稱駐軍在敘利亞，雙方在網路交往後，以「公、婆」互稱，14日她接獲對方通知，欲過戶數百萬存款及房產給她，要她匯款1.15萬美元的稅金到指定帳戶內，邱不疑前往銀行匯款，但行員機警，趕緊通知警方到場，警方以多個詐騙案例，點醒邱婦「妳相信的不是愛情，只是一場騙局」。

台中市第四警分局黎明所14日獲報，接獲中國信託銀行惠中分行報案，邱姓婦人欲臨櫃匯款美金1.15萬（約台幣30萬元），疑似遭詐騙，巡佐王峯良、楊耀昇獲報趕往查處。

邱姓婦人向員警表示，不久前在臉書上認識自稱是受聯合國指派，欲前往敘利亞執行戰場任務的美國籍軍人，兩人在網路交往後，以「老公」、「老婆」相稱，近日對方提供一組帳號，宣稱要把自己的數百萬元存款、房契都過戶給她，只要她到銀行辦理匯款一筆1.15萬美元的稅金到指定帳戶內，她依指示到因行匯款。

警方聽到後，與行員不斷苦口婆心地勸說婦人，並出示過往新聞案例佐證；另一方面追查對方提供帳戶早已被通報為警示帳戶，警員直說「你相信的不是愛情，是詐騙」。

邱婦在警方、行員不斷勸說後，才相信自己被歹徒盯上，也感謝警方、行員的幫忙，讓她沒有蒙受損失。

黎明所長林澤聰說，疫情期間詐欺犯罪有增加情形，情中不乏的就是假冒外籍軍人或商人詐騙，民眾遇有可疑資訊可撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則，也不要起貪念，方能保護自已不受詐騙。

台中市邱姓婦人14日掉入詐騙集團陷阱，遇到銀行匯款美元1.15萬，警方與行員聯手阻詐，幫她保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓婦人14日掉入詐騙集團陷阱，遇到銀行匯款美元1.15萬，警方與行員聯手阻詐，幫她保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓婦人14日掉入詐騙集團陷阱，遇到銀行匯款美元1.15萬，警方與行員聯手阻詐，幫她保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓婦人14日掉入詐騙集團陷阱，遇到銀行匯款美元1.15萬，警方與行員聯手阻詐，幫她保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝

詐騙

延伸閱讀

台美聯合實射愛國者飛彈 保護第一至第二島鏈絕對領域完整

分別代表敘利亞、難民隊 兄弟東奧相擁照瘋傳

阿富汗內戰蔓延致31省宵禁 美軍司令：空襲支援阿國

花蓮黎明挺醫護 買禮盒加碼送手工餅乾

相關新聞

影／台南安平區戶政事務所起火 隔壁區公所也冒黑煙

台南市安平區戶政事務所3樓廚房，今天清晨約5點30分突然起火燃燒雜物後，產生大量黑煙，由於戶政事務所和隔壁安平區公所及台...

全國警戒降為二級 中市警110餘人結束居家辦公

今天為全國二級警戒首日，台中市警局有6千餘名警力，配合政府警戒降級，取消110餘人居家辦公，但市警局、各警分局仍維持分倉...

萌柴貪玩偷跑出門迷路 看懂警察制服聽令上車找飼主

台中市第二警分局警員在22日巡邏時，發現一隻柴犬在路旁亂竄，險象還生，警方前往查處，發現該隻柴犬有項圈、毛髮乾淨，研判是...

竊嫌假扮工人偷工地設備 南警抽絲剝繭追緝到案

35歲陳姓男子因缺錢花用，本月16日假扮成工地工人，涉嫌到台南市安南區北安路工地內，偷取工地內設備一批，價值約26萬多元...

六旬婦愛上美軍欲匯款 警：妳信的不是愛情是詐騙

台中市六旬邱姓婦人在臉書認識一名自稱美籍男子，自稱駐軍在敘利亞，雙方在網路交往後，以「公、婆」互稱，14日她接獲對方通知...

高雄5名漁工檢疫期滿 揪友旅館群聚開吃全遭罰

「以為朋友來了，開門卻是警察」，5名印尼籍漁工日前凌晨，相約至高雄火車站附近一處旅館相聚，豈料，遭警方與專勤隊查訪，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。