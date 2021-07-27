六旬婦愛上美軍欲匯款 警：妳信的不是愛情是詐騙

台中市六旬邱姓婦人在臉書認識一名自稱美籍男子，自稱駐軍在敘利亞，雙方在網路交往後，以「公、婆」互稱，14日她接獲對方通知，欲過戶數百萬存款及房產給她，要她匯款1.15萬美元的稅金到指定帳戶內，邱不疑前往銀行匯款，但行員機警，趕緊通知警方到場，警方以多個詐騙案例，點醒邱婦「妳相信的不是愛情，只是一場騙局」。

台中市第四警分局黎明所14日獲報，接獲中國信託銀行惠中分行報案，邱姓婦人欲臨櫃匯款美金1.15萬（約台幣30萬元），疑似遭詐騙，巡佐王峯良、楊耀昇獲報趕往查處。

邱姓婦人向員警表示，不久前在臉書上認識自稱是受聯合國指派，欲前往敘利亞執行戰場任務的美國籍軍人，兩人在網路交往後，以「老公」、「老婆」相稱，近日對方提供一組帳號，宣稱要把自己的數百萬元存款、房契都過戶給她，只要她到銀行辦理匯款一筆1.15萬美元的稅金到指定帳戶內，她依指示到因行匯款。

警方聽到後，與行員不斷苦口婆心地勸說婦人，並出示過往新聞案例佐證；另一方面追查對方提供帳戶早已被通報為警示帳戶，警員直說「你相信的不是愛情，是詐騙」。

邱婦在警方、行員不斷勸說後，才相信自己被歹徒盯上，也感謝警方、行員的幫忙，讓她沒有蒙受損失。