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高雄5名漁工檢疫期滿 揪友旅館群聚開吃全遭罰
「以為朋友來了，開門卻是警察」，5名印尼籍漁工日前凌晨，相約至高雄火車站附近一處旅館相聚，豈料，遭警方與專勤隊查訪，發現在場4男1女群聚，明顯違反防疫規定，便依違反傳染病防治法開立告發單 並函送市府衛生局裁罰。
據了解，5名印尼籍漁工，因檢疫期滿，卻不顧台灣仍在疫情三級警戒期間，便於25日相約到夜市購買小吃，凌晨到高雄火車站附近旅館準備享用，過程中，還聯繫其他朋友一同前往。
5人旅館等待的同時，聽到有人敲旅館房門，以為是朋友來了，豈料應門時，發現是移民署及警察人員，當場傻眼；經通譯轉述，他們因檢疫期間無聊，加上友人推薦的台灣美食照片，才想在檢疫期滿，買來與友人品嘗。
然而，台灣在本月27日才調降為二級，5人卻在25日相約室內群聚，明顯違反防疫規定，經警方告知，他們每人將吃上新台幣6至30萬元的罰鍰。其中一名漁工難過表示，「這美食的代價也太高了！」警方當場依違反傳染病防治法，向5人開立告發單，並移請衛生局裁罰。
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