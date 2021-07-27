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高雄5名漁工檢疫期滿 揪友旅館群聚開吃全遭罰

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

「以為朋友來了，開門卻是警察」，5名印尼籍漁工日前凌晨，相約至高雄火車站附近一處旅館相聚，豈料，遭警方與專勤隊查訪，發現在場4男1女群聚，明顯違反防疫規定，便依違反傳染病防治法開立告發單 並函送市府衛生局裁罰。

據了解，5名印尼籍漁工，因檢疫期滿，卻不顧台灣仍在疫情三級警戒期間，便於25日相約到夜市購買小吃，凌晨到高雄火車站附近旅館準備享用，過程中，還聯繫其他朋友一同前往。

5人旅館等待的同時，聽到有人敲旅館房門，以為是朋友來了，豈料應門時，發現是移民署及警察人員，當場傻眼；經通譯轉述，他們因檢疫期間無聊，加上友人推薦的台灣美食照片，才想在檢疫期滿，買來與友人品嘗。

然而，台灣在本月27日才調降為二級，5人卻在25日相約室內群聚，明顯違反防疫規定，經警方告知，他們每人將吃上新台幣6至30萬元的罰鍰。其中一名漁工難過表示，「這美食的代價也太高了！」警方當場依違反傳染病防治法，向5人開立告發單，並移請衛生局裁罰。

高雄5名印尼籍漁工，25日凌晨，相約到旅館聚會，遭警方與移民署人員訪查發現，並依法開立告發單，移請衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄5名印尼籍漁工，25日凌晨，相約到旅館聚會，遭警方與移民署人員訪查發現，並依法開立告發單，移請衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄5名印尼籍漁工，25日凌晨，相約到旅館聚會，遭警方與移民署人員訪查發現，並依法開立告發單，移請衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄5名印尼籍漁工，25日凌晨，相約到旅館聚會，遭警方與移民署人員訪查發現，並依法開立告發單，移請衛生局裁罰。記者陳弘逸／翻攝

三級警戒 微解封

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