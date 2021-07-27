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影／台南安平區戶政事務所起火 隔壁區公所也冒黑煙
台南市安平區戶政事務所3樓廚房，今天清晨約5點30分突然起火燃燒雜物後，產生大量黑煙，由於戶政事務所和隔壁安平區公所及台南市警四分局相通，一時警報器作響，黑煙四竄到區公所和警分局。偵查隊、警備隊值夜員警都被吵醒，火勢約在半小時後控制，至於起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。
「安平戶政事所頂樓冒黑煙，隔壁安平區公所也有煙冒出。」台南市消防局救災救護中心，今天清晨5點32分接獲報案，安平戶政事務所頂樓有煙冒出，火警受信總機也有動作，派遣安平等14車28人前往搶救。
剛開始消防人員找不到起火點，還吊派雲梯車升上頂樓查看，消防人員並進入戶政事務所，從窗戶拉水帶進入3樓，在3樓廚房發現火點，出水滅火，火勢在清晨6點2分控制。
消防人員說，燃燒面積3平方公尺，廚房內燃燒雜物，可能是微波爐或烤箱被燒毀，至於起火原因是否和電器因素，或是電線走火有關，待火調科人員鑑定調查。
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