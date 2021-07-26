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高市少女疑遭霸凌墜愛河亡 陳其邁要求徹查真相
高市愛河河東路段今天下午發生14歲少女溺水意外，其親友表示少女生前疑遭網路霸凌輕生。高市府晚間表示，市長陳其邁已要求啟動校園霸凌事件調查小組，協助家屬釐清真相。
高市一名國中女學生今天下午在三民區河東路家樂福前被發現墜入愛河，救護人員4時多將她救起送往高雄市立大同醫院，但少女經急救仍宣告不治。
少女親友表示，少女生前曾遭網路霸凌才輕生，高雄市政府新聞局長董建宏晚間表示，陳其邁獲悉此事後非常沉痛，要求「府級」校園霸凌事件調查小組立即啟動，協助家屬釐清真相。
高市消防局下午2時多接獲路人通報，指看到一名少女獨自坐在河東路愛河畔欄杆上，不久即發現她落水。消防局出動15車、25人前往搶救，並在4時多順利將人救上岸，送往大同醫院急救，但仍宣告不治。
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