聽新聞
test
0:00 / 0:00
徵家庭代工幫申請防疫津貼 詐騙新套路女子上當
基隆市田姓女子7月初在臉書基隆求職社團，看到徵代工的文章，透過LINE聯繫。對方介紹工作內容為包裝耳塞，還說公司會幫忙申請政府防疫津貼，要她寄去2張提款卡，1張可領5000元。田女輕信寄出後，沒等到代工材料和津貼入帳，反被銀行告知帳戶遭警示，才知被騙。
據了解，田女在臉書求職社團有看到徵「家庭手工製作」廣告，招聘民眾包裝或分裝耳塞、口紅和香水，強調「大人小孩在家就可以賺錢啦」。
田女依循廣告資訊提供的LINE帳號與對方聯繫，自稱是包裝公司主管的男子，向她介紹工作內容為包裝耳塞，還說幫忙代工，公司就可以幫忙申請政府發放的防疫津貼。為了請領方便，請她交付2張提款卡並附上密碼，等款項下來之後，再將卡片、代工包裝材料寄還給她。
田女寄出提款卡後，遲遲等不到對方寄來包裝材料，一周後查詢帳戶餘額，才發覺自己遇上詐騙集團，2個帳戶都變成警示帳戶。
基隆市刑大表示，詐騙集團利用徵才廣告騙取民眾帳戶行之有年，防疫期間只是換套說詞，改用申請津貼誘人上鈎。提醒民眾只要對方要求交或寄出實體金融卡及告知密碼，就一定是詐騙，千萬不要照做，以免成為詐欺共犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言