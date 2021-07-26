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徵家庭代工幫申請防疫津貼 詐騙新套路女子上當

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市田姓女子7月初在臉書基隆求職社團，看到徵代工的文章，透過LINE聯繫。對方介紹工作內容為包裝耳塞，還說公司會幫忙申請政府防疫津貼，要她寄去2張提款卡，1張可領5000元。田女輕信寄出後，沒等到代工材料和津貼入帳，反被銀行告知帳戶遭警示，才知被騙。

據了解，田女在臉書求職社團有看到徵「家庭手工製作」廣告，招聘民眾包裝或分裝耳塞、口紅和香水，強調「大人小孩在家就可以賺錢啦」。

田女依循廣告資訊提供的LINE帳號與對方聯繫，自稱是包裝公司主管的男子，向她介紹工作內容為包裝耳塞，還說幫忙代工，公司就可以幫忙申請政府發放的防疫津貼。為了請領方便，請她交付2張提款卡並附上密碼，等款項下來之後，再將卡片、代工包裝材料寄還給她。

田女寄出提款卡後，遲遲等不到對方寄來包裝材料，一周後查詢帳戶餘額，才發覺自己遇上詐騙集團，2個帳戶都變成警示帳戶。

基隆市刑大表示，詐騙集團利用徵才廣告騙取民眾帳戶行之有年，防疫期間只是換套說詞，改用申請津貼誘人上鈎。提醒民眾只要對方要求交或寄出實體金融卡及告知密碼，就一定是詐騙，千萬不要照做，以免成為詐欺共犯。

詐騙集團利用徵才行騙多年，防疫期間改變說法，以代申請津貼誘人上鈎。記者邱瑞杰／翻攝
詐騙集團利用徵才行騙多年，防疫期間改變說法，以代申請津貼誘人上鈎。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 廣告

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