徵家庭代工幫申請防疫津貼 詐騙新套路女子上當

基隆市田姓女子7月初在臉書基隆求職社團，看到徵代工的文章，透過LINE聯繫。對方介紹工作內容為包裝耳塞，還說公司會幫忙申請政府防疫津貼，要她寄去2張提款卡，1張可領5000元。田女輕信寄出後，沒等到代工材料和津貼入帳，反被銀行告知帳戶遭警示，才知被騙。

據了解，田女在臉書求職社團有看到徵「家庭手工製作」廣告，招聘民眾包裝或分裝耳塞、口紅和香水，強調「大人小孩在家就可以賺錢啦」。

田女依循廣告資訊提供的LINE帳號與對方聯繫，自稱是包裝公司主管的男子，向她介紹工作內容為包裝耳塞，還說幫忙代工，公司就可以幫忙申請政府發放的防疫津貼。為了請領方便，請她交付2張提款卡並附上密碼，等款項下來之後，再將卡片、代工包裝材料寄還給她。

田女寄出提款卡後，遲遲等不到對方寄來包裝材料，一周後查詢帳戶餘額，才發覺自己遇上詐騙集團，2個帳戶都變成警示帳戶。