高雄國二少女墜愛河亡…疑網路霸凌想不開 校方回應了

高雄市三民區河東路家樂福前今午傳出一名國中女學生墜河不治，由於當時岸上另名女同學泣訴，陳姓少女是因網路霸凌才想不開，引起關注，鄭姓校長表示並無此事，指可能陳女的友人情緒崩潰才說出不符事實與邏輯的話，此事已向家屬與警方澄清。

高雄14歲陳姓國二女學生今午傳墜落愛河，高雄市消防局獲報，出動15車25人搶救，下午約4點左右救起她時已無生命跡象，送醫不治。死亡少女曾因情緒不穩做過傻事，沒想到今午不明原因墜河。

據了解，陳姓少女今早與同學約至文化中心練舞，疑向朋友透露曾在網路被人辱罵，心情低落，她一名女性好友怕陳女可能做傻事，下午四處找人，下午3點還打電話告訴陳母，少女人在家樂福，陳女母親為此報案，但警方到賣場找不到人，後來懷疑少女可能墜河，會同消防人員搜救，結果找到人時已無生命跡象。

鄭姓國中校長表示，陳女就讀國二，今年3月才轉來，校方得知她先前疑有情緒障礙，列為高風險對象持續關懷，5月間疫情爆發，學校停課至今，雖仍保持關心，終究無法進一步查覺陳女情緒上的蛛絲馬跡，至於陳女是否曾遭網路霸凌，鄭校長認為，陳女友人可能因情緒崩潰才說出些不合邏輯的話，學校據查，應無霸凌情事。

學校也表示，陳女今早出門時，母親未察覺孩子有任何異常。上午11點時母女還通過電話，並上傳練舞的畫面，陳姓女學生傳出不幸，校方已啟動緊急應變處理機制，並待警方調查後釐清事實原委，也會對落水身亡學生的班級進行心理輔導、進一步追蹤關懷。