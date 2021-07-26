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男子帶刀跑上4樓頂要往下跳 消防員早一步撲倒驚險搶救

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局永康鹽行分隊下午獲報永康區永安路，有26歲男子帶著一把水果刀跑到住家頂樓要往下跳；鹽行分隊隊員蕭偉振趁他不注意時，自背後靠近，以4米繩套住男子並將人推倒，因男子孔武有力在牆邊掙扎險象環生，這時鹽行派出所所長、救護員協助壓制，將人五花大綁送醫解除狀況。

消防員表示，勤務指揮中心起先接獲家屬報案表示，情緒不穩的男子疑似反鎖在自家廁所內，需要破門；鹽行分隊出動2車4人前往。到場打開反鎖廁所未發現男子；逐層搜索室內、戶外，一開始都沒有發現。

後來救護人員在4樓頂發現男子，帶著水果刀坐在女兒牆邊，見消防人員與員警便往頂樓女兒牆外移動，坐在女兒牆外屋簷上，疑似要跳樓但不發一語。

消防員見狀後先試圖安撫男子情緒，並請指揮中心加派小型氣墊，指揮中心加派和緯41、57、7，3車6人；男子發現氣墊架設，想跳往氣墊防護範圍外，嘗試換方向要加速助跑前一刻，消防員不顧自身安危、冒險往前一撲，順利救下男子。

消防員說，男子疑有軍人背景，身體孔武有力，在女兒牆牆邊掙扎，搶救過程十分驚險，還好眾人合力制止，最後送上救護車前往永康奇美醫院。

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男子帶刀跑上4樓頂要往下跳，消防員早一步撲倒驚險搶救。記者周宗禎／翻攝
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