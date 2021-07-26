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男子遺失現金三萬急哭 員警耐心協尋終尋獲

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉李姓男子本月11日忠和村檳榔樹角某處，搬運貨物時不慎遺失，錢包內為繳交貨款的現金近新台幣三萬元，心急如焚的李姓男子沿路尋找，卻一無所獲，報警協尋，警方調閱周邊監視器，終於找到李男遺落的錢包，李男當場熱淚盈眶，感謝員警協助。

水上分局中莊聯合所員警侯凱文、陳春旭本月11日執勤時，發現一名男子神色慌張地走進派出所，指他昨天中午12時在忠和村檳榔樹角搬運貨物時，疑似彎腰將口袋內的錢包遺落地上，裡面裝的是他正準備繳交貸款的錢。

兩名員警受理報案後，隨即調閱案發地點周邊及沿途經過路線之監視器畫面，發現有名騎乘普重機之男子，於被害人所述之掉落地點附近突然迴轉，並有彎腰撿拾物品的動作。

警方比對外觀特徵相同之普重機車，透過警政系統聯繫該名男子到所說明後，追回李男遺失的錢包及金錢，李姓男子到所領回錢包時熱淚盈眶感謝中莊警方積極協助，解決其燃眉之急。

水上分局分局長程純濱表示，「助人為快樂之本」，轄下員警能發揮愛心耐心和服務熱忱，雖然只是小小舉動，但對民眾來說卻是即刻救援，為民服務精神值得讚許。

嘉義縣水上鄉李姓男子搬運貨物時遺失錢包，至中庄派出所報案。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣水上鄉李姓男子搬運貨物時遺失錢包，至中庄派出所報案。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣水上鄉李姓男子搬運貨物時遺失錢包，至中庄派出所報案。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣水上鄉李姓男子搬運貨物時遺失錢包，至中庄派出所報案。記者莊祖銘／翻攝

監視器 重機 和服

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