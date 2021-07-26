影／悶太久車聚競速 南警公共危機偵辦開單不手軟
受新冠肺炎疫情影響，部分飆車族悶太久，本月1日深夜在台南市安南區新吉工業區展開汽車聚集競速，4日在台南科技工業區進行機車競速。市警三分局今天說，警方連日來調查，針對競駛、競技致生往來危險者，陸續通知共25人到案，並依公共危險罪險函送南檢偵辦。
7月1日在安南區新吉工業區，安順庄大道，有多輛汽車在馬路上競速，經警方調查，陳姓男子11人涉案，被依公共危險罪嫌法辦。7月4日在台南科技工業區，科技五路，發生機車競速，賴姓男子等14人被警方依公共危險罪嫌法辦。
轄區市警局三分局獲報即調派警力執行攔查圍捕，並成立專案小組分工查辦，經擴大調閱「車聚」車輛沿線監視器影像，並逐一比對、過濾、分析，確定相關車輛遮蔽車牌、逆向行駛、闖紅燈等危險駕車違法、違規行為，通知、帶同相關參與人員到案，依法開出45張交通違規罰單， 並偵處法辦。
警方說，全案並依違反傳染病防制法群聚及未依規定配戴口罩等13人函報衛生局裁罰。7、8月暑期間是危險競速駕車的高峰期，為維護社會秩序與安寧，有效遏止危險駕車行為，嚴密規劃防制危險駕車勤務，一有發現絕嚴查嚴辦。
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