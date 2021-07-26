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桃園男凌晨求歡動手毆打 反被女一刀刺入心臟身亡
桃園市鄧姓女子疑因口角被前來求歡的蔡姓男子毆打，情急之下持手邊水果刀刺向他心臟，男子倒地後過了14小時才因受不了良心譴責投案，被依殺人罪嫌移送法辦，羈押中。
平鎮分局23日18時許接獲女子報案，鄧姓女子（39歲）稱自己殺了人要自首，派員趕至現場，然而被刺的蔡姓男子（39歲）送醫後仍宣告不治。
警方調查，鄧姓女子稱自己與死者蔡姓男子為性伴侶關係，但長期存在口角糾紛，蔡當天4時許至住處欲求歡，過程中雙方再次因細故爆發口角，由於蔡男出手毆打自己，便持手邊水果刀一刀刺入他胸口心臟處。
警方調查，鄧女見鄧男倒地不起，驚慌失措，但並未及時報案急救，導致鄧男傷重不治，一直到傍晚才受不了良心譴責報案，且警方到場時還出現自殘行為。
警方表示，鄧女經包紮傷口後，依殺人罪嫌移送並遭聲押獲准，詳細案情有待釐清。
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