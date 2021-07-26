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新北母女雙載疑自摔 後座9歲女兒目睹母遭輾身亡
新北市永和今下午1點左右發生一起死亡車禍，38歲的賴姓女騎士載著9歲女兒行經福和橋，疑似擦撞道路邊緣自摔，賴女滾到汽車道，後方砂石車黃姓駕駛閃避不及，輾過賴女頭部，當場死亡。女童目睹當場崩潰，全身雖有擦傷，但無大礙。警方到場後，黃姓駕駛並無酒駕，事故原因則待警方後續調查。
據了解，從事美容業的賴姓女子當時載著9歲的女兒，要前往台北市忠孝東路上班。賴女行經福和橋的機車道時，疑似擦撞道路邊緣自摔，滾到汽車道。
後方有台砂石車正行駛過來，56歲的黃姓駕駛緊急煞車，卻閃避不及，輾過賴女頭部，導致她當場死亡。女童當場目睹崩潰，嚎啕大哭。黃姓駕駛馬上下車查看並報警。
警方到場後，先安撫女童，將她送醫治療，她全身雖有擦傷，但無大礙。警方對黃姓駕駛實施酒測，黃姓駕駛並無酒駕，事故詳細原因則待警方後續調查。
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