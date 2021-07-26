警戒降級車流增10% 新北警加強疏導

新北市警局指出，7月12日三級警戒「微解封」以來，新北市交通流量明顯回升，統計較先前時期上升整體約10%。因應中央疫情指揮中心將於7月27日降至二級，新北警提前部署，加強交通疏導，維護交通順暢。

新北警今公布車流統計，5月15日疫情升級第三級警戒後，車流量相對減少，交通事故死傷人數明顯降低，6月份較5月份約下降23%。警方表示，疫情期間整體事故死傷人數雖有減少，但機車各月傷亡人數所佔比例仍居最高，佔整體事故比例約8成，尤其今年6月與5月比較，比例不降反升，顯示機車事故嚴重度並未降低。

今年1到6月交岔路口機車事故肇因，其中涉及「左轉車與直行車」碰撞而發生的交通事故就占了45.3%。統計指出，這類事故大多發生在交通離峰時段，因離峰時段車流密度降低，行車間距加大，車速也會提高，駕駛人在號誌轉換時，常會搶快通過，尤其設有左轉專用時相路口，常因直行車闖紅燈，左轉車提前起步左轉而發生事故。

而本月12日微解封後，車流明顯增加，統計較先前時期上升整體約10%。因應中央疫情指揮中心將於7月27日降至二級，新北警提前部署，加強交通疏導，維護交通順暢。

警方將尖峰時段交通疏導崗數量調升，由206處增至230處，動用警力110名（增加24名）、義交190名（增加30名），於各重要路段擴大加強交通疏導，以因應將持續增加的交通流量，並維護二級警戒期間交通順暢。