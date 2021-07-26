高雄女下班途中疑觸電亡 今解剖死因仍未明

高雄39歲的高姓女子19日下班回家途中，經過鳳山區三民路上一積水處，疑似觸電倒在積水處，送醫搶救3天後不治，家屬追究致死原因，檢警23日安排司法相驗，發現高女身上有外傷，但無法判定是否是觸電所致，今上午安排複驗解剖，複驗整上午仍無法確定是否為觸電或其他原因致死，目前法醫已採集相關檢體，要等病理學報告出爐，才能論斷死因。

意外發生後，高雄市工務局養工處兩度邀請電機技師公會會同台電公司鑑定事故原因，認定路燈108年5月16日因地下纜線故障不亮，之後架空線供電，但承包商未抽離原地下纜線；19日大雨導致廢棄纜線浸水導電，原路燈開關箱呈現送電狀態，發生漏電。