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高雄女下班途中疑觸電亡 今解剖死因仍未明

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄39歲的高姓女子19日下班回家途中，經過鳳山區三民路上一積水處，疑似觸電倒在積水處，送醫搶救3天後不治，家屬追究致死原因，檢警23日安排司法相驗，發現高女身上有外傷，但無法判定是否是觸電所致，今上午安排複驗解剖，複驗整上午仍無法確定是否為觸電或其他原因致死，目前法醫已採集相關檢體，要等病理學報告出爐，才能論斷死因。

意外發生後，高雄市工務局養工處兩度邀請電機技師公會會同台電公司鑑定事故原因，認定路燈108年5月16日因地下纜線故障不亮，之後架空線供電，但承包商未抽離原地下纜線；19日大雨導致廢棄纜線浸水導電，原路燈開關箱呈現送電狀態，發生漏電。

高女死因尚未明朗，雖有外傷，但無法證明是觸電所致，也無法確定是否為溺水身亡，身亡主因、次要原因等，要待法醫病理學等檢驗報告出爐，才能進一步釐清，至於承包商責任，目前檢警已啟動調查，蒐集有關事證等，釐清相關單位責任。

高女行經路旁變電箱時突然倒地不起，送醫經葉克膜急救3天仍宣告不治。圖／讀者提供
高女行經路旁變電箱時突然倒地不起，送醫經葉克膜急救3天仍宣告不治。圖／讀者提供

溺水 台電

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