高雄死亡車禍25％為自撞 交通局力推「降速」新文化
疫情期間許多人不敢搭乘大眾運輸工具，民眾多選擇自駕或騎車。高雄市交通局說，今年車禍事故中，機車事故占7成，且死亡事故中汽機車自撞比例高達25％。未來除了將向市民宣導「降速」概念，塑造道路安全新文化，也會持續採精準執法，更有效率地防止意外發生。
高雄市交通局表示，近5年高雄機車數量成長3％，2016年登記數量為199萬輛，今年因疫情加乘影響，民眾對大眾交通運輸不放心，機車登記數量增至205萬輛，僅次於新北市。
據統計，今年1至4月高雄市車禍事故死傷18679人，其中65歲以上高齡者2636人，占總事故死傷14.1％；年輕人機車騎士（含大重機）4098人，占總事故死傷21.9％。
交通局運輸規劃科科長許乃文指出，今年車禍事故中，機車事故占7成，且死亡事故中汽機車自撞達25％，比例相當高，往年僅20％左右。肇事主要3原因為速度過快、闖紅燈與未注意車前狀態，要降低肇事率，降低速度是重要關鍵。交通局說，若用路人速度慢，不幸撞上路樹或障礙物也不會有太大傷害，但一旦在高速的狀態下發生碰撞，致死率就非常高。因此，未來「降速」會是道路安全新文化，透過宣導與監測，讓市民有自覺放慢，讓速度處於可控制並不會致死的範圍內。
另外，交通局也與警察大隊合作採用精準執法，利用大數據輔助分析易肇事的路口、族群、發生時段，讓員警更精準站崗避免亂槍打鳥，有效防治事故發生率。
交通局資料顯示，今年1至4月十大易肇事路口依序為前鎮區一心一路／光華三路、前鎮區凱旋四路／中山三路、前鎮區中山四路／鎮海路、鼓山區中華一路／美術館路、鼓山區博愛二路／至聖路、左營區大中二路／民族一路、小港區中山四路／平和東路、仁武區高楠公路／八德二路、前鎮區中山三路／正勤路、鳳山區經武路／鳳松路／鳳仁路，民眾行經上述路口時務必放慢速度，避免意外發生。
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