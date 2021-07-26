高雄死亡車禍25％為自撞 交通局力推「降速」新文化

疫情期間許多人不敢搭乘大眾運輸工具，民眾多選擇自駕或騎車。高雄市交通局說，今年車禍事故中，機車事故占7成，且死亡事故中汽機車自撞比例高達25％。未來除了將向市民宣導「降速」概念，塑造道路安全新文化，也會持續採精準執法，更有效率地防止意外發生。

高雄市交通局表示，近5年高雄機車數量成長3％，2016年登記數量為199萬輛，今年因疫情加乘影響，民眾對大眾交通運輸不放心，機車登記數量增至205萬輛，僅次於新北市。

據統計，今年1至4月高雄市車禍事故死傷18679人，其中65歲以上高齡者2636人，占總事故死傷14.1％；年輕人機車騎士（含大重機）4098人，占總事故死傷21.9％。

交通局運輸規劃科科長許乃文指出，今年車禍事故中，機車事故占7成，且死亡事故中汽機車自撞達25％，比例相當高，往年僅20％左右。肇事主要3原因為速度過快、闖紅燈與未注意車前狀態，要降低肇事率，降低速度是重要關鍵。交通局說，若用路人速度慢，不幸撞上路樹或障礙物也不會有太大傷害，但一旦在高速的狀態下發生碰撞，致死率就非常高。因此，未來「降速」會是道路安全新文化，透過宣導與監測，讓市民有自覺放慢，讓速度處於可控制並不會致死的範圍內。

另外，交通局也與警察大隊合作採用精準執法，利用大數據輔助分析易肇事的路口、族群、發生時段，讓員警更精準站崗避免亂槍打鳥，有效防治事故發生率。