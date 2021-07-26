店家暖送待用餐 他日子好過卻上門「只是想吃免錢」

西門町商圈一間居酒屋疫情期間製作愛心便當供醫護食用，近期疫情趨緩、需求降低，改運用善款每日準備待用餐，供生活難過、需要幫助的民眾免費食用，卻發現有少數人明明生活還過得去，仍上門領餐，讓店家非常傻眼，呼籲「把物資留給真正需要的人」，讓更多人度過難關。

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市萬華區曾是重災區，先前曾傳出醫護人員「叫不到外送，只能餓肚子」，萬華地區部分店家遂主動提供愛心便當供醫護人員享用，位於西門町商圈內的居酒屋「西門靖」也是其中之一。

西門靖峨眉店老闆陳勁瑋說，近期疫情趨緩，醫護人員便當需求降低，所以近一周開始，改將各方善款用來準備每日40到50份待用餐，給生活難過、需要幫助的民眾，不論是因疫情影響，還是原本就有需要的人，都可以來店領取，目前考量地緣性，只針對萬華區的民眾發放。

陳勁瑋說，至今已送出近200份待用餐，不過其中有遇到少數民眾，穿著時尚、開著好車、喝著星巴克，看起來生活算好過的人，上門想領待用餐，他簡單詢問經濟狀況，初步過濾上門客，但竟有人回答「沒有不好過，只是肚子餓，看到免費就想來拿」，讓陳非常傻眼。

此外，還有人領完餐，立刻挑剔菜色，甚至曾有年輕人接連上門領餐，員工忙碌告一段落走出店門，才發現幾名年輕人是同一行人，輪流領完便當後，正開心地在店外開動，看起來並非家中生計有困難，讓店家感覺受騙上當，卻也無可奈何。

陳勁瑋說，這段時間也遇到許多民眾，真的是生活過不去，需要社會各界伸援手，常有人上門取餐時崩潰落淚。曾有衣著正常的男子上門取餐，詢問之下才知道，他的妻子生病住院，為照顧病妻無法工作，家庭狀況大受衝擊；前幾天颱風來襲，外頭下著大雨，卻有一位先生牽著孩子上門，說這樣的大雨天，上午還是要撿資源回收才能過活。