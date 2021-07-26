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影／女駕駛車停國道路肩 人從7樓高架橋處墜落死亡

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名53歲女子今天中午開車到國道三號連結國道四號中港系統交流道附近，她車停路肩，隨後卻被發現人從國道高架橋上掉落面，當場死亡，車內一張紙條，寫著「我人在橋下」，警方正調查她掉落橋下原因。

警方調查，女子今天中午開車到國道三號中港系統交流道，南下路段169.3公里處，她車停國四接國三匝道轉彎處路肩，未熄火，疑似從國道橋上跳下，掉落20多公尺高的地面，當場死亡。

台中市清水警分局員警到場調查，她掉落地點是清水區客庄路，附近偏僻，國道上有駕駛發現報案，清水警分局接到通報趕到現場調查，並通知家屬協助釐清。

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一名女子今天開車到國道三號上，疑從高處跳下，當場不治。圖／民眾提供
一名女子今天開車到國道三號上，疑從高處跳下，當場不治。圖／民眾提供

國道 台中市 高架橋

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