聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女駕駛車停國道路肩 人從7樓高架橋處墜落死亡
一名53歲女子今天中午開車到國道三號連結國道四號中港系統交流道附近，她車停路肩，隨後卻被發現人從國道高架橋上掉落面，當場死亡，車內一張紙條，寫著「我人在橋下」，警方正調查她掉落橋下原因。
警方調查，女子今天中午開車到國道三號中港系統交流道，南下路段169.3公里處，她車停國四接國三匝道轉彎處路肩，未熄火，疑似從國道橋上跳下，掉落20多公尺高的地面，當場死亡。
台中市清水警分局員警到場調查，她掉落地點是清水區客庄路，附近偏僻，國道上有駕駛發現報案，清水警分局接到通報趕到現場調查，並通知家屬協助釐清。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言