4歲女童迷路哭 幸好有背10數字 順利助警找到媽

台中市4歲胡姓女童在20日下午趁母親不注意時，偷跑出門，但卻找不到回家的路，在路旁遊蕩，巡邏警員看到女童時不時想穿越道路，且身旁沒有大人照顧，擔心發生意外，前往詢問，女童看到警察，急得大哭，警方耐心安撫後，女童背出媽媽的手機號碼，經警方數次聯絡後，終於聯絡到女童母親，讓母女團圓。

台中市第五警分局北屯所警員陳嘉欣20日下午1時許，騎車行經軍功路、軍和街口時，眼尖在車水馬龍中，發現4歲胡姓女童在路邊探頭探腦，不時想穿過馬路，十分危險，陳員趕緊停車阻止女童繼續往車陣中鑽，並通報線上巡邏同仁到場協助。

女童見警方靠近，突然情緒失控，哭著要找媽媽，警員先安撫女童情緒，直說「警察叔叔幫妳找媽媽好不好」，女童點點頭，忍住不哭，警員再詢問，「記得媽媽的手機嗎」，沒想到女童又點點頭，背出一支手機號碼，警員連忙抄下後，趕緊聯絡，經過數次撥打後，終於聯絡上女童母親到場接人。

胡姓女童母親一看到女兒，激動的擁抱女兒，女童母親說，住處就在附近，自己在家裡忙，一時不察，女兒可能自行開門跑出門，一發現小孩不見時，她十分著急，幸好有熱心的警員提供協助。