4歲女童迷路哭 幸好有背10數字 順利助警找到媽
台中市4歲胡姓女童在20日下午趁母親不注意時，偷跑出門，但卻找不到回家的路，在路旁遊蕩，巡邏警員看到女童時不時想穿越道路，且身旁沒有大人照顧，擔心發生意外，前往詢問，女童看到警察，急得大哭，警方耐心安撫後，女童背出媽媽的手機號碼，經警方數次聯絡後，終於聯絡到女童母親，讓母女團圓。
台中市第五警分局北屯所警員陳嘉欣20日下午1時許，騎車行經軍功路、軍和街口時，眼尖在車水馬龍中，發現4歲胡姓女童在路邊探頭探腦，不時想穿過馬路，十分危險，陳員趕緊停車阻止女童繼續往車陣中鑽，並通報線上巡邏同仁到場協助。
女童見警方靠近，突然情緒失控，哭著要找媽媽，警員先安撫女童情緒，直說「警察叔叔幫妳找媽媽好不好」，女童點點頭，忍住不哭，警員再詢問，「記得媽媽的手機嗎」，沒想到女童又點點頭，背出一支手機號碼，警員連忙抄下後，趕緊聯絡，經過數次撥打後，終於聯絡上女童母親到場接人。
胡姓女童母親一看到女兒，激動的擁抱女兒，女童母親說，住處就在附近，自己在家裡忙，一時不察，女兒可能自行開門跑出門，一發現小孩不見時，她十分著急，幸好有熱心的警員提供協助。
第五警分局長林沐弘說，家長應隨時留意兒童動向，並提高警覺不可輕易讓其離開視線，多一分注意，少一分擔心，並可於平時教導孩童走失時的求助管道，以及家中的聯繫方式，一旦走失時旁人或警察得以盡速協助聯繫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言