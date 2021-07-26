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找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

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父子高雄旗津戲水遭浪捲 民眾冒險救援畫面曝光

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗津區貝殼館附近海域，昨傍晚近6點多時，傳出父子溺水意外，經消防人員、海巡隊員徹夜搜救，今上午尋獲一具遺體，經確認身分為昨天落海的李男，但上岸時已明顯死亡；昨有民眾目擊父子落海過程，一度丟下浮板救援，但風浪過大，沒多久李姓父子就遭無情海浪吞噬，今早發現李男時已成冰冷遺體，妻子見先生上岸崩潰痛哭，目前6歲幼子仍下落不明，搜救人員不放棄希望，繼續搜救中。

昨傍晚李姓父子落海時，有民眾目擊全程，見父子倆在岸邊載浮載沉，有兩位目擊者跳上消波塊丟浮板，希望將兩人拉上岸，但浪太大了，很快父子倆就遭無情海浪吞噬。

事後民眾在臉書轉述他的先生沈登鋐以及姪子陳登豐看整個援救過程，也把兩個浮板要丟給他們，不過浪很大，一下子就沒有看到那對父子，希望有奇蹟出現。

43歲李姓男子從事房仲業，育有9歲女兒、6歲兒子，親友透露，李男周六就曾帶著一對兒女到旗津戲水，後來被妻子發現後，氣得責備他怎麼帶孩子玩水，沒想到昨又帶著孩子到旗津，不久就發生意外。

今晨5時許，附近民眾發現李姓父子落海地點南側約500公尺有人影，通報搜救人員前往後，找到一具男性大體，經李男妻子指認，確定是昨天落海的李男，李妻撫著屍體痛哭失聲，場面令人鼻酸。

但6歲幼子至今仍無消息，今早6時許，家屬在落海地點找到兩雙親子款式的拖鞋，確認是父子倆所有，一度讓親屬燃起希望，在岸邊呼喚孩子「快回家，別在貪玩了！」

根據氣象資料，昨天旗津沿海風浪超過4級，今風浪預估也有達5級，救援風險高，今搜救人員請求國搜中心派出空勤直升機協尋，但上午9時過後氣象突變，風浪大加上豪雨，搜索進度一度放緩。

李男家屬（穿黑衣者）在落海位置等候奇蹟發生。記者張議晨／攝影
李男家屬（穿黑衣者）在落海位置等候奇蹟發生。記者張議晨／攝影
現場找到李姓男子遺留的親子款拖鞋，家屬企盼奇蹟發生。記者張議晨／攝影
現場找到李姓男子遺留的親子款拖鞋，家屬企盼奇蹟發生。記者張議晨／攝影
搜救人員昨徹夜搜索，今晨在落水位置南側找到失蹤的李姓男子。圖／讀者提供
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李男家屬（穿黑衣者）在落海位置等候奇蹟發生。記者張議晨／攝影
李男家屬（穿黑衣者）在落海位置等候奇蹟發生。記者張議晨／攝影
李男遺體被發現後，妻子崩潰急著衝向前。圖／讀者提供
李男遺體被發現後，妻子崩潰急著衝向前。圖／讀者提供
今早搜救人員在岸邊持續搜尋，不放棄任何希望。
今早搜救人員在岸邊持續搜尋，不放棄任何希望。

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