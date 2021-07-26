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機車擦撞曳引車2人摔傷 司機沒發現竟駛離現場

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲），行經林園區清水岩路與清水岩路巷口時，與一輛曳引車發生擦撞，導致謝女右踝開放性骨折，坐在後座的陳男左手、左腳擦挫傷；但該曳引車竟未停車，直接駛離，事後兩人報警，警方循線找到曳引車司機，警詢後，將他依公共危險罪嫌函送法辦。

據了解，謝女於5月10日16時騎機車載著陳男，行經林園區清水岩路與清水岩路182巷口時，與一輛曳引車發生擦撞；導致兩人摔車，造成謝女右踝開放性骨折，坐在後座的陳男左手、左腳擦挫傷。

事發當下，曳引車並未停車，直接駛離，事後謝、陳兩人報警便前往林園警分局，林園派出所報案；事後，警方循線找到肇事的52歲吳姓男司機，並通知他到案說明。

對於為何肇事，吳姓男司機供稱，當時沒有查覺與人擦撞，因此離開現場。因吳涉駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸，警詢後，將他依公共危險罪嫌函送。

高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲）與52歲吳姓男駕駛駕駛曳引車發生擦撞，事故當下吳男並未停車，直接駛離，事後謝女報案，警方找到吳男，將他依公共危險函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲）與52歲吳姓男駕駛駕駛曳引車發生擦撞，事故當下吳男並未停車，直接駛離，事後謝女報案，警方找到吳男，將他依公共危險函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲）與52歲吳姓男駕駛駕駛曳引車發生擦撞，事故當下吳男並未停車，直接駛離，事後謝女報案，警方找到吳男，將他依公共危險函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲）與52歲吳姓男駕駛駕駛曳引車發生擦撞，事故當下吳男並未停車，直接駛離，事後謝女報案，警方找到吳男，將他依公共危險函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲）與52歲吳姓男駕駛駕駛曳引車發生擦撞，事故當下吳男並未停車，直接駛離，事後謝女報案，警方找到吳男，將他依公共危險函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名謝姓女子（20歲）月前騎機車，載著陳姓男子（32歲）與52歲吳姓男駕駛駕駛曳引車發生擦撞，事故當下吳男並未停車，直接駛離，事後謝女報案，警方找到吳男，將他依公共危險函送。記者陳弘逸／翻攝

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