疫情紓困小心有人假好心 屏警提醒防詐三步驟
受到疫情醒醒，許多家庭經濟困頓，政府陸續發放「擴大急難紓困」、「勞工紓困貸款」、「孩童家庭防疫補貼」等紓困、補助金，卻也引來詐騙集團蠢蠢欲動，甚至假冒政府機關或銀行名義詐騙。屏東縣近日傳出有人到民眾家裡，表示要幫忙辦理紓困申請，並拿走對方身分證與印章，民眾事後驚覺有異，向縣府反映。屏東縣警察局強調，「冷靜」、「查證」、「報警」是防詐騙關鍵三步驟。
「詐騙零容忍！」屏東縣長潘孟安特別指示縣府警察局查辦相關詐騙情事，避免民眾的救命錢被騙走。他強調，民眾遭詐款項往往難以追回，尤其政府針對疫情紓困的美意，卻反遭詐騙集團覬覦，可能造成一家生計難以維持。
屏東縣警察局表示，詐騙集團趁機利用疫情詐騙，包括可能偽造急難紓困申辦網址，以亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，再趁機騙取個資或植入惡意程式。
警方指出，疫情指揮中心不會向民眾詢問銀行帳戶、身分證字號等，更不會要求匯款、保管帳戶等，凡是提到「帳戶、匯款、監管及要求提供身分證號」等關鍵字就有可能是詐騙。詐騙集團可能趁著疫情，假冒政府單位疫調名義，要求核對名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，藉以騙取個資，當接獲不明可疑電話、簡訊、網址連結，務必「冷靜」、「查證」、「報警」的防詐三步驟。
屏東縣政府城鄉發展處表示，民眾向中央申請紓困的辦理方式，由中央規定。中央宣布紓困4.0方案商業服務類時，縣府成立單一窗口協助民眾申辦，從紓困6月7日公布至今，城鄉處工商科接獲紓困詢問電話為57通，紓困申請到今年8月31日止。民眾可多利用縣府單一窗口洽詢。
屏東縣議員陳揚在疫情期間協助民眾受理申請紓困方案，還有遠從恆春的阿伯特別到他的服務處，請他協助申請，陳揚說，紓困申請猶如闖關一樣，從資料填寫、文件整備，程序繁複，團隊還設計整理紓困申請流程圖，方便跟民眾說明。
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