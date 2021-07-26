髒話辱警助逃法網 騙徒女友還私訊記者探警動向
竹聯幫天蠍堂陳姓堂主屢涉詐欺案件遭逮、逃逸，今年5月再度落網，警方調查發現，陳男不僅是黑幫身分，曾有退休警察當軍師，其女友也屢次捨身掩護，禹姓韓籍女友2019年間更在警方上門查緝時，故意對警暴粗口，遭辦妨害公務，還曾藉臉書私訊本報記者，想掌握警方偵辦方向，幫助陳男逃逸。
由34歲陳生琥為首的詐欺集團，前年以假鈔購買精品勞力士手錶，或與地下匯兌業者換取真鈔，抓準被害人從事地下匯兌，有違法之虞，不敢出面指認的心理，屢犯得手上千萬。
據悉，陳15歲偷車，19歲販毒、改槍，20歲犯強盜案，21歲犯下名醫恐嚇案逃往大陸，遭遣返時已遭士林、台北、新北地檢署通緝，年紀輕輕已屢次與警方交手。
他輾轉加入竹聯幫後，認識退休警察周光熹，有周擔任軍師，詐團學會變造身分證件、躲避警方查緝，還列有「教戰守則」，同夥行騙前會演練數次才下手。
陳的手下說，陳的個性膽大心細，逃逸期間還敢到看守所為落網小弟送會客菜，「他的字跡我認得出來」；此外，陳的異性緣極佳，身邊紅粉知己常捨身掩護，助他逃跑。
其中，陳的禹姓韓籍女友2019年10月見警方上門查緝，當時陳剛好外出辦事，為避免陳返家被逮，遂刻意與員警爆發口角，以韓語「敢崽子幹」「幹X娘」辱罵員警，遭依妨害公務罪嫌送辦，鬧上新聞版面。
本報今年3月以「窮途黑幫」為題深入報導陳生琥案，新聞刊出後不久，禹女又透過臉書私訊本報記者，詢問是否知道警方偵辦方向，試圖掌握警方動向，協助陳逃跑，但當事記者並未回應，2個月後陳生琥便落網。
檢警指出，陳生琥心思縝密，專案小組經長時間鍥而不捨調查蒐證，才順利將其查緝到案；陳等人除了在台灣犯案，也在韓國、菲律賓、馬來西亞等國，用相同手法行騙，至少已有11人受害，得手金額高達4246萬元，呼籲其餘被害人出面指認，勿讓有心者僥倖。
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