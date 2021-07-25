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國道大貨車「衝磅」吞9萬罰單 駕駛喊冤遭警打臉
黃姓網友昨日駕駛大貨車行經地磅站時，因沒看見過磅燈亮起，直接行駛而過，沒多久遭警方取締開罰。事後他在臉書發文喊冤，直言自己沒超載，何必故意「衝磅」。
不過，國道公路警察局第六公路警察大隊公布現場畫面，顯示同時段其他載重車輛均依規定過磅，且過磅指示燈當時為正常運作，確認該貨車確實違規，打臉黃姓網友說法。警方也依法裁罰駕駛9萬元罰鍰。
警方調查，黃姓網友昨下午2點45分，駕駛黃色大貨車行經國道3號公路北向72公里的龍潭北向地磅站，卻未依高速公路所設置的標誌、號誌指示進站過磅。
值勤員警依經驗，合理判斷該車有載運貨物，於是在國道3號公路北向69.7公里外側路肩將其攔停，果然發現該車的確有載運蔬菜，當場開罰。
對於黃姓網友事後喊冤，警方表示，依執勤員警提供的行車影像記錄器顯示，當時龍潭北向地磅站前的過磅指示燈有亮起，詢問當時執勤磅工也確認過磅指示燈為正常運作，且同時段其他載重車輛均依規定過磅，因此開罰該駕駛9萬元罰鍰。
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