影／父子落海親友岸邊吶喊集氣 旗津風浪大搜救難度高

高雄43歲李姓男子今天下午帶一對年幼子女到旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲男童遭海浪捲走，李父見狀下海救人，雙雙被海浪帶走，獨留8歲幼女在岸上。今晚正逢漲潮，風浪強勁，增加救援難度，高雄市消防局、海巡人員擴大岸際搜救範圍，搶時間救人，直升機也同步搜救，陸地、海域、空中並進。

李男妻子接獲噩耗趕到現場，不發一句，掩面哭泣。據了解，從事房仲業的李姓男子住高雄鳳山區，他今天下午獨自帶一對兒女到旗津貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲兒子被捲走，李男護子心切衝入海裡要救人，雙雙失蹤。

有目擊意外的衝浪客見狀試圖幫忙救人，但不敵強勁風浪，還遭消波塊割傷，還是沒救到人。有民眾表示，當時6歲男童、8歲女童疑似都有被海浪打上身，女童幸運沒被捲走，男童被捲走後，李男見狀趕緊要救兒子，卻雙雙落難。

高雄市消防局表示，今天傍晚近6時許，獲報在旗津風車公園、貝殼館附近有一對父子失足落水，陸續出動30車、近60名救難人員，還有多輛沙灘車也到場，掌握海流、潮汐，持續在岸際搜救找人，現場風浪超過4級，救援風險高，直升機也在上空盤旋找人。