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影／父子落海親友岸邊吶喊集氣 旗津風浪大搜救難度高

聯合報 / 記者曹亞沿邱奕能／高雄即時報導

高雄43歲李姓男子今天下午帶一對年幼子女到旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲男童遭海浪捲走，李父見狀下海救人，雙雙被海浪帶走，獨留8歲幼女在岸上。今晚正逢漲潮，風浪強勁，增加救援難度，高雄市消防局、海巡人員擴大岸際搜救範圍，搶時間救人，直升機也同步搜救，陸地、海域、空中並進。

李男妻子接獲噩耗趕到現場，不發一句，掩面哭泣。據了解，從事房仲業的李姓男子住高雄鳳山區，他今天下午獨自帶一對兒女到旗津貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲兒子被捲走，李男護子心切衝入海裡要救人，雙雙失蹤。

有目擊意外的衝浪客見狀試圖幫忙救人，但不敵強勁風浪，還遭消波塊割傷，還是沒救到人。有民眾表示，當時6歲男童、8歲女童疑似都有被海浪打上身，女童幸運沒被捲走，男童被捲走後，李男見狀趕緊要救兒子，卻雙雙落難。

高雄市消防局表示，今天傍晚近6時許，獲報在旗津風車公園、貝殼館附近有一對父子失足落水，陸續出動30車、近60名救難人員，還有多輛沙灘車也到場，掌握海流、潮汐，持續在岸際搜救找人，現場風浪超過4級，救援風險高，直升機也在上空盤旋找人。

消防人員表示，微解封後旗津海域戲水人潮增多，發生意外地點不是海水浴場，是貝殼館附近不能下水區域。當地去年7月也曾發生溺水意外，77歲高雄張姓老婦清晨與友人在旗津外海晨泳時，被同行友人發現溺水，搶救不治。

失蹤的李男妻子、女兒等親友在岸邊守候，不斷呼喚失蹤者名字，吶喊「趕快回來」，令人鼻酸。圖／讀者提供
失蹤的李男妻子、女兒等親友在岸邊守候，不斷呼喚失蹤者名字，吶喊「趕快回來」，令人鼻酸。圖／讀者提供
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
失蹤的李男妻子、女兒等親友在岸邊守候，不斷呼喚失蹤者名字，吶喊「趕快回來」，令人鼻酸。圖／讀者提供
失蹤的李男妻子、女兒等親友在岸邊守候，不斷呼喚失蹤者名字，吶喊「趕快回來」，令人鼻酸。圖／讀者提供
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影
高雄李姓男子今天下午帶一對兒女到高雄旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣浪將6歲兒子捲走，李男要救兒子，卻雙雙落水失蹤，消防、海巡人員漏夜搜救。記者曹亞沿／攝影

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