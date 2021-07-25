聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／父子落海親友岸邊吶喊集氣 旗津風浪大搜救難度高
高雄43歲李姓男子今天下午帶一對年幼子女到旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲男童遭海浪捲走，李父見狀下海救人，雙雙被海浪帶走，獨留8歲幼女在岸上。今晚正逢漲潮，風浪強勁，增加救援難度，高雄市消防局、海巡人員擴大岸際搜救範圍，搶時間救人，直升機也同步搜救，陸地、海域、空中並進。
李男妻子接獲噩耗趕到現場，不發一句，掩面哭泣。據了解，從事房仲業的李姓男子住高雄鳳山區，他今天下午獨自帶一對兒女到旗津貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲兒子被捲走，李男護子心切衝入海裡要救人，雙雙失蹤。
有目擊意外的衝浪客見狀試圖幫忙救人，但不敵強勁風浪，還遭消波塊割傷，還是沒救到人。有民眾表示，當時6歲男童、8歲女童疑似都有被海浪打上身，女童幸運沒被捲走，男童被捲走後，李男見狀趕緊要救兒子，卻雙雙落難。
高雄市消防局表示，今天傍晚近6時許，獲報在旗津風車公園、貝殼館附近有一對父子失足落水，陸續出動30車、近60名救難人員，還有多輛沙灘車也到場，掌握海流、潮汐，持續在岸際搜救找人，現場風浪超過4級，救援風險高，直升機也在上空盤旋找人。
消防人員表示，微解封後旗津海域戲水人潮增多，發生意外地點不是海水浴場，是貝殼館附近不能下水區域。當地去年7月也曾發生溺水意外，77歲高雄張姓老婦清晨與友人在旗津外海晨泳時，被同行友人發現溺水，搶救不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言