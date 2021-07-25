台中火燒車 疑車用打氣機插入點菸器釀禍
台中市大里區三民二街今天下午3時，一輛轎車因輪胎沒氣使用車用打氣機，打氣機插入點菸座後突然冒煙起火，消防人員趕抵現場滅火，猛烈火勢波及前方轎車，起火原因有待調查。
台中市消防局下午3時接獲民眾報案，大里區三民二街發生火燒車意外，車輛起火並波及前方車輛，立刻排遣消防分隊出動各式救災車輛以及消防人員前往搶救。
消防人員抵達現場，路邊一輛白色轎車已陷入火海，火勢猛烈還波及前方停放的車輛。消防人員立刻拉開水線滅火，火勢在10分鐘後撲滅，前方車輛車尾受損，但白色轎車已燒得剩下骨架，無人傷亡。
消防人員初步了解，白色轎車因輪胎沒氣，車主拿車用打氣機插入車內的點菸器，發動車子充氣，未料，點菸器竟然冒煙起火，詳細起火原因後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言