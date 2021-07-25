台中火燒車 疑車用打氣機插入點菸器釀禍

台中市大里區三民二街今天下午3時，一輛轎車因輪胎沒氣使用車用打氣機，打氣機插入點菸座後突然冒煙起火，消防人員趕抵現場滅火，猛烈火勢波及前方轎車，起火原因有待調查。

台中市消防局下午3時接獲民眾報案，大里區三民二街發生火燒車意外，車輛起火並波及前方車輛，立刻排遣消防分隊出動各式救災車輛以及消防人員前往搶救。

消防人員抵達現場，路邊一輛白色轎車已陷入火海，火勢猛烈還波及前方停放的車輛。消防人員立刻拉開水線滅火，火勢在10分鐘後撲滅，前方車輛車尾受損，但白色轎車已燒得剩下骨架，無人傷亡。

消防人員初步了解，白色轎車因輪胎沒氣，車主拿車用打氣機插入車內的點菸器，發動車子充氣，未料，點菸器竟然冒煙起火，詳細起火原因後續調查釐清。