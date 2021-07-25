快訊

東奧跆拳道／逆襲力克非洲冠軍！19歲羅嘉翎踢回銅牌

台中火燒車 疑車用打氣機插入點菸器釀禍

中央社 / 台中25日電

台中市大里區三民二街今天下午3時，一輛轎車因輪胎沒氣使用車用打氣機，打氣機插入點菸座後突然冒煙起火，消防人員趕抵現場滅火，猛烈火勢波及前方轎車，起火原因有待調查。

台中市消防局下午3時接獲民眾報案，大里區三民二街發生火燒車意外，車輛起火並波及前方車輛，立刻排遣消防分隊出動各式救災車輛以及消防人員前往搶救。

消防人員抵達現場，路邊一輛白色轎車已陷入火海，火勢猛烈還波及前方停放的車輛。消防人員立刻拉開水線滅火，火勢在10分鐘後撲滅，前方車輛車尾受損，但白色轎車已燒得剩下骨架，無人傷亡。

消防人員初步了解，白色轎車因輪胎沒氣，車主拿車用打氣機插入車內的點菸器，發動車子充氣，未料，點菸器竟然冒煙起火，詳細起火原因後續調查釐清。

台中市 火燒車

延伸閱讀

台中西屯民宅今午火警冒煙 疑神明廳起火釀禍幸無人傷

台南休旅車疑自撞匝道口 駕駛被路人救出後火燒車

影／高雄民族陸橋下坡直直撞！　BMW逆向衝進車陣 5車慘遭殃

影／國3西湖路段車禍1人OHCA 轎車疑打水漂失控遭撞

相關新聞

高雄旗津父為救兒雙雙遭浪捲走 獨留8歲女兒在岸上

高雄旗津區貝殼館附近海域，今傍晚近6點多時，傳出父子溺水意外。鼓山警方在沙灘勸導戲水民眾時，聽到一邊的民眾大聲呼喊有人落...

台中西屯民宅今午火警冒煙 疑神明廳起火釀禍幸無人傷

台中市西屯區長安路二段的公寓民宅今天下午3時許傳出火警，警、消到場時，民宅2樓冒煙、起火，屋主在火災發生時就已逃出，火勢...

邀同仁到佛堂不樂之捐 台中偵查隊長今又被同仁指控

台中市烏日警分局傳出李姓偵查隊長被人檢舉強邀隊上偵查佐前往家中佛堂聽課、捐錢風波，雖然市警局督察室已介入調查，但今又有該...

國道大貨車「衝磅」吞9萬罰單 駕駛喊冤遭警打臉

黃姓網友昨日駕駛大貨車行經地磅站時，因沒看見過磅燈亮起，直接行駛而過，沒多久遭警方取締開罰。事後他在臉書發文喊冤，直言自...

影／父子落海親友岸邊吶喊集氣 旗津風浪大搜救難度高

高雄43歲李姓男子今天下午帶一對年幼子女到旗津區貝殼館附近海域戲水，突然一陣大浪打來，6歲男童遭海浪捲走，李父見狀下海救...

水管破損路面淘空塌陷 台南永康勝學路搶修通車

台南市永康區勝學路前天因路面突然塌陷震驚地方，經市府會同永康區公所、自來水公司發現遭破損水管淘空緊急搶修，今天中午完成路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。