邀同仁到佛堂不樂之捐 台中偵查隊長今又被同仁指控

台中市烏日警分局傳出李姓偵查隊長被人檢舉強邀隊上偵查佐前往家中佛堂聽課、捐錢風波，雖然市警局督察室已介入調查，但今又有該隊一名剛生完產的陸姓女偵查佐在臉書上舉發，她自己也曾被不樂之捐，也指警分局並未針對此事認真檢討，而是官官相護，刻意模糊了焦點。

陸姓女偵查佐說，她23日晚上住院生產，靠北警察昨天PO出有關偵查隊長的爆料，她並非爆料者，但是警分局對外卻把此事說成是因為有同事不滿考績，才這樣爆料。她說，她的確曾為了不滿考績被打乙而提出申訴，至今申訴結果都還沒有出來，卻被人以她提出申訴之事，用來掩蓋偵查隊長的錯事。

她說，她認為隊長既然錯了，警分局就應該認真查辦，不該一味掩蓋，因為她自己就是被不樂之捐的對象之一。她說，還記得那天她和丈夫原本是要去買小孩的奶粉，身上也只帶了1千元現鈔，但卻也在佛堂被以捐善書費、做功德等名義，捐出了那1千元。另外，也還有一名學妹，以及另個小隊的學長，雖然已經盡量閃躲，仍然被在上班時間帶去佛堂，一樣有不樂之捐。

陸姓女偵查佐在臉書上指出此次PO被是part3，至於part2、part1是什麼？她也明指，那是之前曾為了隊長不尊重女性同仁，要女性同仁代為蒸便當、掃地等事，甚至還說她是為了躲避所辦的詐欺業務才故意懷孕，令她感覺不被尊重，也相當不平。

烏日警分局指出，他們並未影射此事是因陸女考績引起，而整件事市警局督察長邱文亮已聲明過，正由駐區督察查訪了解，將逐項檢視相關情節，若內容屬實，依規定從嚴究辦，絕不護短。