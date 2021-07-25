基隆3、4樓外牆招牌脫落往下砸 電纜神救援穩穩接住

烟花颱風因路徑往北偏，只掠過台灣北部海面，對基隆陸地破壞力大減，但孝三路1家報關公司掛在3到4樓外牆的招牌，疑受風雨吹從外牆脫落，所幸往外傾倒時被電纜線「接住」，沒有直接落地，否則恐造成更大損傷。

基隆市警一分局今天表示，忠二路派出所警員辛睿蕓昨天下午許接獲報案，指孝三路段有招牌脫落，恐影響人車通行安全。辛員到現場查看，發現在三總基隆分院附近路段，竟有一面大招牌卡在電線上，立即管制人車通行。

孝三路是2線的單行道，車流量不小，脫落的招牌長度約4公尺，如果直接砸下路面，又有人車經過後果不堪設想。警方封鎖孝三路交通，禁止人車通行，並聯繫台電及吊車相關業者，順利取下招牌，化解危機。

烟花颱風在基隆帶來的災情不只這一樁，愛三路、仁三路口吉祥大樓外牆鐘錶公司的巨型帆布廣告，固定裝置22日晚間被強風吹壞「一半」，造成帆布在高處隨風狂舞，隨時有整面脫落的危險。鐘表業者1個多小時後找來大型吊車，並將廣告取下，才讓人鬆了一口氣。