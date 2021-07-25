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台南市海安派出所將設教保中心 優先招收警察子女

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局海安派出所4樓，經教育部國教署規畫評估，將設置職場互助教保中心，未來優先收警職人員2到6歲子女。警方說，由於4樓將進行整修，最快要後年才會開始招生。

全台南市有4000多名警察，基層警員作息與一般上班族不同，接送子女上下學相當不便，教育部國教署針對全台輪班性質的職業例如警察、醫護人員籌設專門的幼托機構，甚至可夜間托育，方便輪班制人員工作無後顧之憂。

台南市警局盤整各處警用廳舍，選定交通便利性高的中西區海安派出所，騰出4樓空間做為首家設置職場互助教保中心，可容納2班共60名幼兒（2歲到6歲），整修經費478萬元，今年7月核撥下來。

海安派出所曾為台南市第四警分局辦公室，之後當作派出所廳舍，去年大整修，2、3、4樓都有閒置空間，目前部分區域用作疫情期間的第2備援辦公室。

台南市教育局與國教署人員今年3月帶著建築師前往場地評估，認為海安派出所交通便利，大樓又剛整修完畢，場地空間適合，決定在4樓設立台南市首家警職子女幼兒園。

會勘人員評估時，台南市警二分局人員曾當場建議不宜，因派出所內部無電梯，出入共用1座樓梯，與警察辦公廳舍太接近，，但建築師認為可另設外掛電梯，分離動線，終於定案。

台南市警二分局海安派出所4樓，經教育部國教署規畫評估，將設置職場互助教保中心，優先招收警職人員子女。圖／讀者提供
台南市警二分局海安派出所4樓，經教育部國教署規畫評估，將設置職場互助教保中心，優先招收警職人員子女。圖／讀者提供
台南市警二分局海安派出所4樓，經教育部國教署規畫評估，將設置職場互助教保中心，優先招收警職人員子女。圖／讀者提供
台南市警二分局海安派出所4樓，經教育部國教署規畫評估，將設置職場互助教保中心，優先招收警職人員子女。圖／讀者提供

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