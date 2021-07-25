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疫情趨緩關子嶺深夜見車流 警攔查近200輛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

疫情趨緩，出遊民眾漸多，台南白河關子嶺山區昨深夜至今凌晨見車流，警方也在山區攔查近200輛，其中針對無照駕駛、改造噪音違規情事告發，警方也提醒用路人，近日山區多雨路況多，上山切勿超速行駛。

台南市上周日凌晨已有近30輛改裝轎車車聚呼嘯流竄多處行政區，警方接獲多起投訴，比對車牌已掌握特定對象釐清，市警局更下令各警分局安排勤務加強取締，昨深夜至今天凌晨加強攔查。

白河警分局根據勤務經驗，在關子嶺市道172、175線道路，針對可疑車輛共攔查196 輛，舉發違規25件，包括無照駕駛6件、改裝車輛15件、未繫安全帶4件，另外，警方也接獲通報噪音車輛19件，持續追查中。

白河警方也提醒用路人，近日天氣不穩定，關子嶺山區時有驟雨，用路人上務必要遵守交通號誌同時留意山路崩塌，警方也在山區加強取締違規駕駛，請用路人配合遵守。

疫情趨緩，出遊民眾漸多，警方在台南白河關子嶺山區加強攔查，取締違規駕駛。記者謝進盛／翻攝
疫情趨緩，出遊民眾漸多，警方在台南白河關子嶺山區加強攔查，取締違規駕駛。記者謝進盛／翻攝
疫情趨緩，出遊民眾漸多，警方在台南白河關子嶺山區加強攔查，取締違規駕駛。記者謝進盛／翻攝
疫情趨緩，出遊民眾漸多，警方在台南白河關子嶺山區加強攔查，取締違規駕駛。記者謝進盛／翻攝

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