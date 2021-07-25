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不捨高山農民用電出問題 警副所長當水電工網讚全能

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉榮興村黃姓婦人的工寮常跳電，影響農務施作，也恐有用電安全問題，但因榮興村山高路遙，沒有水電工願意專程前往維修，當地派出所副所長林存禮發現後，竟自行購料幫忙維修水電，讓網友大讚「感覺高山警察是全能的」。

據了解，黃婦是榮興村當地農民，種植高山蔬果為生，為支應農務施肥用藥、農具擺放等需求，在農園附近搭建工寮，而副所長林存禮20日為執行家戶訪查勤務，前往黃的工寮查訪，未料宣導防疫、防竊、反詐騙時，屋內燈光竟突然熄滅。

林存禮起初以為是停電，沒想到，黃婦卻表示，這陣子工寮電箱常因不明原因跳電，上個月通知水電工，但就連距離最近的台中梨山地區水電師傅都因山高路遙，專程上去不符成本，得等附近還有其他客戶再一起處理，這一等就是一個多月。

而因目前正值高山蘋果生長期，施肥、噴藥機具都要用電，黃婦卻碰上跳電狀況，她無奈表示，現在無法好好照顧果樹，就怕影響品質，又盼不到水電工來，也不知道如何是好。林正好有水電專長，便協助檢查工寮電箱，甚至購料幫忙維修。

仁愛警分局指出，林員高工時修習水電工程，投入警職後也未荒廢水電專長，經常親自修繕住家、甚至警所水電或電器，因此他一聽到黃婦反映跳電，盼解決其用電問題並保障安全，當下立刻協助檢視，確定是電箱中的無融絲斷電開關損壞。

林當下就允諾黃婦，他會利用輪休時間去市區購料並修復，昨天果然利用勤餘時間帶著材料和維修工具前往工寮協助修繕，且不到半小時就修好，讓黃相當感謝；而林姓副所長充當水電工的善行被PO上網，也獲得網友熱烈討論及讚賞。

網友紛表示，「感覺高山警察是全能的」、「會修理壞人，也會修水電」、「山上警察就是人情味濃」、「被警察工作耽誤的水電工」；仁愛警分局長莊順智也讚，林員發揮固有維修水電技能，讓居民生活更有保障，服務態度及工作精神足為表率。

南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（左）當起水電工，幫農民維修跳電問題。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（左）當起水電工，幫農民維修跳電問題。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（左）當起水電工，幫農民維修跳電問題。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（左）當起水電工，幫農民維修跳電問題。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（後）協助農民解決用電問題，網友大讚「全能」。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（後）協助農民解決用電問題，網友大讚「全能」。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（左）當起水電工，幫農民維修跳電問題。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局榮興所副所長林存禮（左）當起水電工，幫農民維修跳電問題。圖／仁愛警分局提供

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