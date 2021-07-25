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桃園9人群聚還爬窗躲藏 被抓辯「不是二級了嗎」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

指揮中心日前宣布，全國27日降為二級警戒，屆時室內聚會限制將上調至50人，然而桃園市昨晚有移工等不及，9人群聚租屋處飲酒聊天，見員警上門還跳窗躲藏，事跡敗露才辯稱「以為已降級」、「周二要上班不能聚會」，讓員警哭笑不得。

桃園警分局景福派出所昨天晚上10時許接獲民眾報案，指三民路二段某公寓住戶飲酒聊天，不僅妨礙安寧，更有違規群聚嫌疑，便派員上門稽查。

經員警敲門許久，越南籍黃姓女租客（40歲）才來開門，只見屋內客廳僅5人在場，然而屋外陽台卻不時傳來聲響。員警打開手電筒、探頭一看，發現竟有3人跳窗躲在外陽台，隨後也在廚房找到1人躲藏，現場有8名越籍移工（7女1男）、1名本國籍男子為女移工男友，共9人群聚。

警方調查，眾人雖辯稱是家庭聚餐，然而經查姓氏均不同，且雖有6人自稱原住戶，但有非同住3人在場，仍逾室內社交聚會限制，遂依違規群聚函送衛生局裁罰，每人可處6至30萬元罰鍰。

員警詢問，明明27日就要降至二級警戒，室內50人以內都可聚會，為何不多等一等？一名女子辯不知情說「不是二級了嗎」，另一名女子更聲稱「因為27日要上班不能聚會」，讓員警哭笑不得。

眾人辯稱是家庭聚會，經查均非親屬關係。記者楊湛華／翻攝
眾人辯稱是家庭聚會，經查均非親屬關係。記者楊湛華／翻攝
降級前夕，桃園某公寓仍有9人群聚飲酒，恐吞罰單。記者楊湛華／翻攝
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