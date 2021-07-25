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因疫情外出減少 彰化車禍死亡上半年少13 人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

全國今年1到6月交通死亡人數，比去年減少65，彰化縣A1（24小時內死亡）也減少13 人，彰化縣警察局交通隊表示，應與新冠疫情相關管制有關，民眾出遊、群聚與餐敘減少，才降低死亡人數，不過，隨著27日開始的防疫警戒降級，警方也會出現「報復性」出遊，造成車禍案件增加，將加強重點路段及風景區的交通安全維護。

彰化縣警察局指出，今年1到6月全國共發生傷亡事故22萬285件、死亡935人、受傷21萬9350人，與去年同期的傷亡事故24萬2384件、死亡1000人、受傷24萬1384人相比，今年比去年相比，傷亡案件發生減少2萬2099件、死亡減少65人、受傷減少2萬2034人。

彰化縣今年1到6月發生傷亡案件共11316件受傷，A1死亡車禍共52人；去年發生的傷亡案件則是10438件，A1死亡車禍則是65人。雖然傷亡案件比去年略多，但死亡人數減少達13人，肇事主要是未注意車前狀況及未依規定讓車。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，彰化縣今年上半年的A1車禍死亡人數比去年同期減少13人，應與新冠肺炎疫情相關的管制有關，民眾減少出遊、餐聚及群聚，車禍也相對減少。不過，隨著27日全國疫情從三級警戒調降為二級，民眾會出現報復性出遊，且餐聚也會增加，增加車禍風險，因此警方將加強重點路段及風景區的交通安全維護。

「降級不是解封」，彰化警分局更在臉書宣示，維護交通安全不鬆懈，並以飆車惡名昭彰的縣道139線列為重點稽查重點。139線去年發生的交通事故共造成1人死亡、86人受傷，尤其從東外環（台74甲）路口至瑩光橋路段，因起伏多彎，行駛速率過快容易使車輛失控偏移車道，此路段除了既有的固定桿測速照相外，警方也會加派警方機動取締。

彰化縣道139線從東外環（台74甲）路口至瑩光橋路段，因起伏多彎，行駛速率過快容易使車輛失控偏移車道，造成傷亡車禍，在疫情降級後，警方將加派警方機動取締超速。圖／彰化警方提供
彰化縣道139線從東外環（台74甲）路口至瑩光橋路段，因起伏多彎，行駛速率過快容易使車輛失控偏移車道，造成傷亡車禍，在疫情降級後，警方將加派警方機動取締超速。圖／彰化警方提供
在全國疫情三級警戒期間，彰化縣道139線仍出現重機群聚，被警方告發，警方擔心在警戒降級後，會有更多重機群聚競飆，將加強取締。圖／彰化警方提供
在全國疫情三級警戒期間，彰化縣道139線仍出現重機群聚，被警方告發，警方擔心在警戒降級後，會有更多重機群聚競飆，將加強取締。圖／彰化警方提供

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