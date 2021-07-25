警戒降二級 彰化員警剉勒等 第二劑要到台大才能先打？

中央疫情指揮中心宣布7月27日新冠肺炎防疫警戒就要降二級，很多民眾開心終於可以出遊、去打籃球，但站在第一線的警方卻處於剉勒等的心情，疫苗第二劑都還沒開打，他們得面對更大風險。

彰化縣今年累積新冠肺炎確診人數已達269人，昨天又新增2確診案例，雖全國疫情整體性已降溫，但就如彰化縣衛生局長葉伯所說「病毒早已藏在社區」，何時要冒出來都不知道，即使降到第二級大家還是應提高警覺。

而站在第一線的警消其實最近都想知道到底何時可以打到第二劑疫苗增加防護力，在等不到疫苗第二劑情況下，昨天竟接到警政署打第二劑疫苗的竟願調查通知書，表示「警政署為協助同仁順利接種疫苗，以團體預約方式進行，有意願同仁由縣警局造冊，明天26日可到台大醫院體育館接種」，讓基層員警覺得很傻眼，誰會跑去台北打疫苗？

彰化縣警局表示，警政署昨天的確有公文下來，是好意要讓想快打到疫苗的同仁有另一項選擇，不過目前沒有彰化同仁想去台北打疫苗。

由於彰化也屬於中部重災區，從溪湖水果盤商、護膚按摩店、麻將咖、宗教傳播鍊、到最新的年輕人特殊社交圈傳播鍊一波又一波的確診個案，都因地方政府和民眾合作小心防堵，才未讓疫情大規模擴大，但其實站第一線的員警時時刻刻都是剉勒等的心情。

基層員警表示，一開始以為政府已為他們主動冊造，他們打完第一劑疫苗，就等打第二劑，誰知後來又有新的登記制，19日又通知要登記才有第二劑可打，很多員警也來不及去登記，現在到底何時能打到還不知道。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，衛生局都有替全縣警消約3700人造冊，明天就會開始通知分批打第二劑，但疫苗調度是很複雜的問題，雖衛生局都有預留警消第二劑AZ庫存量，但其實第二劑的來源都應該是中央要再核發才有，因為若是以先前一到六類先打的AZ第一劑人員約十萬人，目前第二劑配額並還未核撥下來。