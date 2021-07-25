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機車竊案東勢警當天追到百公里外 車主驚喜：不可思議

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中一名機車車主忘拔機車鑰匙，車被偷，台中東勢警方追到百公里外南投縣，被害人報案當天就查獲嫌疑人尋回機車，被害人驚喜說，不可思議。

台中東勢警分局茅埔派出所本月23日下午受理轄內劉姓民眾報案機車失竊，指派專人調閱周邊監視器，發現機車被一名可疑男子騎離，經沿線調閱監視器後將竊嫌影像PO在東勢分局群組，請分局各所、隊員警全力查緝。

東勢派出所立即反應，這名男子22日是該所巡邏時盤查的幸姓男子，東勢警分局調派東勢派出所及茅埔派出所員警越轄至南投縣偵辦此案，23日晚上11點許找到幸男，尋獲失竊車輛，全案偵訊後，依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。劉姓車主經通知車輛找回後直呼不可思議，竟於7小時內追百公里外尋回失竊機車，大讚東勢分局員警破案能力。

東勢派出所長徐文森呼籲，民眾停放機車時除應將機車龍頭上鎖外，並應順手將機車鑰匙拔起，才不會遭不法之徒有機可；若在住家附近有發現可疑陌生人徘徊，可隨即撥打110報案，並記下歹徒特徵或所駕車輛車牌號碼，警民合作共同打擊犯罪，營造美好的社區治安環境。

台中東勢警方追到百公里外南投縣，當天查獲涉嫌偷機車男子，找回被偷的機車。記者游振昇／翻攝
台中東勢警方追到百公里外南投縣，當天查獲涉嫌偷機車男子，找回被偷的機車。記者游振昇／翻攝
台中東勢警方追到百公里外南投縣，當天查獲涉嫌偷機車男子，找回被偷的機車。記者游振昇／翻攝
台中東勢警方追到百公里外南投縣，當天查獲涉嫌偷機車男子，找回被偷的機車。記者游振昇／翻攝

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