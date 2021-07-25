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22歲男性交易後嫌貴想栽贓 女方被抓怒罵沒道義
高雄王姓男子與蔡姓女子「人與人連結」後，竟因殺價不成，跑到派出所報案，一下說錢包被蔡女拿走，一下又說錢包掉落報蔡撿走，但警方察覺王男支吾其詞，找來蔡女，當場戳破了王男謊言，原來他是性交易嫌太貴，2人起了爭執，才跑到派出所報案，雙方皆被送辦。
警方表示，王男（22歲）前天下午2點半左右，到新興警分局前金分駐所報案，指在稍早於前金區七賢二路上的某旅館內，他的錢包被一名蔡女（32歲）拿走，隨後在警方詢問下，他又改口是掉在電梯內，被蔡撿走。
警員察覺不單純下，進一步詢問，但王又說不出個所以然，最後只說是有金錢糾紛。
由於王男與蔡女既非友人，卻又有金錢糾紛，警方察覺有異，為求謹慎找來蔡女到案說明，蔡女到場直說，「這個人沒有道義」，當場戳破王的謊言。原來從事美妝工作的蔡，因經濟問題兼差賺取生活費，雙方在臉書社團上認識後，以6200元為代價相約到飯店性交易。
雙方在完事後，王男也付了6200元，但付了錢的王男卻認為蔡女的服務與價格不成比例，心想著「實在是落差太大」，討價還價讓2人不歡而散。警詢後2人被依違反社會秩序維護法移請裁處，並被警方帶往醫院接受PCR檢測。
新興分局長戴台捷表示，雖疫情指揮中心宣布將於27日起降為第二級警戒，但警方對於取締從事色情交易行為不會因此減弱，為避免從事色情交易而造成防疫破口，新興分局將全力針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易之場所，主動積極出擊斬斷連結，不會因為「疫情降級」而減低警方對於不法行為的查緝能量。
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