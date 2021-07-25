幼女高燒當街求助 警鳴笛開道火速送急診
台北市萬華警分局龍山派出所警員高雅玲及張少華，昨天晚間正在巡邏，經過萬華區康定路、桂林路口時，遇到曾姓男子懷抱一名不到兩歲的幼女向員警求援。
曾姓男子表示，女兒因為高燒不退引發熱痙攣，他自己到萬華區的醫院求救，但醫院表示他的女兒還小，建議最好送到大醫院急救比較保險，他一時無處就醫心急如焚。
正好他看到員警巡邏，立即上前攔阻請求協助，員警見狀立即火速載人，一路鳴笛開道送至台大醫院急診室診治；曾姓男子事後不勝感激，打電話到萬華分局感謝員警熱心助人愛民如己，讓他女兒及時獲得救治恢復健康。
警方呼籲，民眾遇到身體不適請立即就醫，可立即撥打110或119專線請求救援，或前往附近派出所、消防分隊請求協助。
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