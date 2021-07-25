保時捷駕駛違規左轉撞上對向機車 騎士和乘客受傷倒地

基隆市愛一路、忠一路口今早發生車禍，盧姓男子駕駛保時捷休旅車疑從愛一路左轉忠一路，與對向愛一路直行機車發生碰撞，造成騎士和乘客摔車受傷。員警獲報到場處理，雙方都非酒後駕車，肇事原因和責任由警方調查中。

據了解，40多歲盧男今天上午7點半多駕車沿愛一路往基隆港方向行駛，開到愛一路、忠一路交叉路口，即從東岸高架橋下方左轉忠一路，並與愛一路對向直行機車發生碰撞。

車禍發生後，同為張姓的騎士和乘客都摔倒在地。基隆市消防局接獲報案，調派2輛救護車前往救援。救護人員趕抵現場，檢初2名傷者身體有多處擦、挫傷，送醫救治後暫無生命危險。