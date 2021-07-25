聽新聞
test
0:00 / 0:00
保時捷駕駛違規左轉撞上對向機車 騎士和乘客受傷倒地
基隆市愛一路、忠一路口今早發生車禍，盧姓男子駕駛保時捷休旅車疑從愛一路左轉忠一路，與對向愛一路直行機車發生碰撞，造成騎士和乘客摔車受傷。員警獲報到場處理，雙方都非酒後駕車，肇事原因和責任由警方調查中。
據了解，40多歲盧男今天上午7點半多駕車沿愛一路往基隆港方向行駛，開到愛一路、忠一路交叉路口，即從東岸高架橋下方左轉忠一路，並與愛一路對向直行機車發生碰撞。
車禍發生後，同為張姓的騎士和乘客都摔倒在地。基隆市消防局接獲報案，調派2輛救護車前往救援。救護人員趕抵現場，檢初2名傷者身體有多處擦、挫傷，送醫救治後暫無生命危險。
員警到場對盧男實施酒測，酒測值為零，受傷的張姓騎士也無酒駕情形。愛一路往基隆港方向車輛，在這處路口禁止左轉，事故原因由警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言