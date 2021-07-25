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影／22歲男自撞分隔島翻車 辯宿醉但酒測值高達0.72
22歲黃姓男子今天清晨5點多開車行經桃園市中壢區從自強一路右轉中華路時，因車速太快失控撞上中央分隔島燈桿，整輛車翻覆在快車道上。警方趕抵對駕駛實施酒測，酒測值高達每公升0.72毫克，訊後將黃男以公共危險罪嫌送辦。
據了解，黃男昨晚與朋友聚會時喝酒，休息到清晨，覺得酒已經退了就開車回家，結果清晨5點40分，黃男行經自強一路右轉中華路往中壢區方向時，因轉彎車速過快，等到黃男回神時，車頭已經拉不回來，車輛直接失控衝向中央分隔島，撞上燈桿後翻覆在快車道上，一個車輪還滾到對向的郵局，撞擊力道驚人。
路過民眾報案，警員到場與救護人員合力拉出駕駛，幸好駕駛只受到輕傷，酒測後血液酒精濃度每公升0.72毫克嚴重超標，被警方帶回偵辦。警方呼籲酒駕害人害己，酒後不上路，保護自己也維護他人用路安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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