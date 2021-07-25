影／招誰惹誰了？鄰車丟煙火 敞篷車被炸出破洞

開敞篷車惹禍上身？民眾在臉書社團「記者爆料網」上傳一段影片，影片有一輛敞篷車正在路口停等紅燈，左邊另一輛白色轎車停下之後，後座車窗突然打開，並且伸出一隻手，將已點燃的煙火，扔向敞篷車。煙火先是砸到敞篷車駕駛的頭，再掉到車裡，敞篷車內先是冒煙，緊接著瞬間炸出大片紅色火光，伴隨巨大爆炸聲響，相當嚇人，就連後車駕駛也被嚇到驚喊出聲。影片最後也PO出慘照，只見敞篷車的車體側邊被炸得焦黑，還被炸出大破洞。

網友看完影片之後，紛紛留言痛罵丟煙火的人：「開敞篷車招誰惹誰了？」、「人還好嗎？」、「不管是不是惡作劇，都太超過了吧！」、「這算謀殺嗎？」、「這已經是預謀殺人了，太扯！」、「這一定要抓起來，吃飽太閒」、「這有公共危險罪跟蓄意殺人的刑責，真的不要模仿」。 一輛敞篷車在路口停等紅燈，竟遭鄰車丟煙火，敞篷車內先是冒煙，緊接著瞬間炸出大片紅色火光，伴隨巨大爆炸聲響，相當嚇人。圖／翻攝臉書「記者爆料網」 一輛敞篷車在路口停等紅燈，竟遭鄰車丟煙火，敞篷車內先是冒煙，緊接著瞬間炸出大片紅色火光，伴隨巨大爆炸聲響，相當嚇人。圖／翻攝臉書「記者爆料網」