全裸男受困台中南屯大排 脫困後解釋肚餓想抓魚吃

台中市第四警分局在16日獲報，有一名男子全裸受困在南屯區建功路一處大排水溪中，男子疑全身無力，困在大排中央的大石上，警方通知消防隊前往救援，消防人員利用專業器材，涉水通過後，將男子拉上岸，男子稱因為肚子餓想抓魚吃，又擔心衣服溼掉，才會脫光衣服跳進大排裡，經警方調查，發現男子為街友，將通知社會局後續協助。

台中市第四分局春社所巡佐賈寅星、警員李振榮在16日值勤時獲報，南屯區建功路270巷旁，有名全裸男子躺臥於大排水溪中，由於地處偏遠，平常人跡罕至，員警沿周邊堤防、灌溉溝渠仔細搜尋，發現陳姓男子（60歲）全身赤裸蜷縮於大排溪中的一塊大石上。

警方在現場大聲呼喊，但陳都無動於衷，因該處地勢落差約3層樓高，四周雜草叢生，擔心陳生命有危險，立即通報消防局派遣特搜隊運用專業器材涉水救援，花了一番功夫，終於合力將陳搶救上岸，及時提供保暖棉被及飲用水，讓陳平安脫困。

陳姓男子脫困後表示，自己想抓魚來吃，擔心弄濕衣褲，索性脫個精光，卻因久未進食，體力耗盡，無法自行上岸，才會躺在大排中央的大石上待援。

警方調查，陳姓男子是南屯區的街友，平時居無定所，也無親人可依，屬於社會局列冊關懷對象，近期疑因罹患失智症，偶有脫序行為演出。