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高雄彌陀區今晨樹倒阻礙四維路通行 警一小時排除
高雄彌陀四維路旁一棵路樹今天上午，疑因昨天豪雨、強風倒塌，影響行車安全，民眾發現並通報警方；警方獲報後，到場交通管制，協力清理倒塌路樹，約在一小時左右，恢復通車，所幸，未造成任何人傷亡。
岡山警分局彌陀分駐所，今天上午8時許，接獲民眾報案稱，彌陀四維路有路樹倒塌，導致該路段雙線車道，只剩一車倒可通行。警方獲報後，趕往現場進行交通管制，並連繫相關單位協處。
由於倒塌的樹體龐大，找來機具先將該樹移置路旁安全處，約於一個小時左右恢復通行。所幸，樹倒當下，無有人行經此處，也未造成任何人傷亡。初步研判，樹倒原因，可能因近期豪雨，加上昨天強風所致。
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