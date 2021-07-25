高雄彌陀區今晨樹倒阻礙四維路通行 警一小時排除

高雄彌陀四維路旁一棵路樹今天上午，疑因昨天豪雨、強風倒塌，影響行車安全，民眾發現並通報警方；警方獲報後，到場交通管制，協力清理倒塌路樹，約在一小時左右，恢復通車，所幸，未造成任何人傷亡。

岡山警分局彌陀分駐所，今天上午8時許，接獲民眾報案稱，彌陀四維路有路樹倒塌，導致該路段雙線車道，只剩一車倒可通行。警方獲報後，趕往現場進行交通管制，並連繫相關單位協處。