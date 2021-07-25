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73歲老翁常在台中機場公車亭過夜 今在內輕生
台中航空站公車候車亭今天早上有人上吊，73歲蔣姓老翁被發現時已無呼吸心跳，送醫急救不治，警方訪查發現，他常在機場公車月台過夜，似乎是街友，有一名兒子，目前仍未聯絡上，他輕生原因，由航警調查中。
台中市消防局今天早上5點50分獲報，台中航空站旁公車候車亭有人上吊，派救護車到場，男子已無呼吸心跳，送醫急救，到院時已死亡。
警方表示，他應是73歲蔣姓老翁，但家屬仍未出面指認，據了解，他常在台中機場公車月台附近出現，晚上也曾睡在公車月台，似乎是街友，他的親戚說，多年沒聯絡，不知他情形，他有一名兒子，警方仍未聯絡上，需等到家屬出面完成筆錄後，再報請檢察官相驗，釐清死因。
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